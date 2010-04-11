شیوع سرطانهای مری یک پنجم در گلستان کاهش یافت

شهریار سمنانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این درحالیست که همچنان میزان ابتلاء به سرطانهای مری در این استان نسبت به سایر مناطق کشور بالاست.

وی اظهار داشت: تغییر وضعیت زندگی مردم و شیوه تغذیه در کاهش میزان سرطانهای مری در استان در سالهای اخیر نقش اساسی داشته است.

سرطانهای روده بزرگ در گلستان روبه رشد است

وی از روند روبه رشد سرطانهای روده بزرگ در استان ابراز نگرانی کرد و گفت: پرخوری، چاقی و در مجموع بهترشدن اوضاع اقتصادی در بروز این سرطنها نقش دارد.

سمنانی بیان داشت: گلستان از جمله استانهایی است که ثبت سرطانها در آن صورت می گیرد و این طرح به مدت سه سال در استان اجرا می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیان داشت: اکنون پنج پزشک سرطان شناسی در استان فعالیت دارد و در زمینه مداخلات درمانی نیز تلاشهای خوبی در استان صورت گرفته است.

وی یادآور شد: همچنین دستگاه رادیوتراپی در استان وجود دارد و دستگاه شتاب دهنده خطی نیز در دست تهیه است.