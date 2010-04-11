ایرادات شورای نگهبان بر لایحه تقسیمات کشوری امروز رفع می شود

مهدی محمدی فرد، معاون پارلمانی وزیر کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: شورای نگهبان از این لایحه دولت به دلیل مغایرت با اصل چهارم توسعه کشور و تحمیل بار مالی مضاعف به کشور در پی افزایش شهرهای شهرهای جدید، ایراد گرفته است.

وی ادامه داد:امروز در صحن علنی مجلس، ضمن مطرح شدن این لایحه، نمایندگان مجلس توضیح خواهند داد که چگونه این ایراد شورای نگهبان را رفع و این بار مالی را توجیه می کنند.

محمدی فرد، گفت: در لایحه تقسیمات کشوری، مواردی همچون شرایطی که یک روستا می تواند به شهر تبدیل شود و از خدمات شهرداری بهره مند شود،تعداد و جمعیت شهرها، وسعت جغرافیایی و دیگر موارد مورد بررسی قرارگرفته و مشخص شده است.