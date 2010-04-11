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۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۳۰

محمدی فرد در گفتگو با مهر:

ایرادات شورای نگهبان بر لایحه تقسیمات کشوری امروز رفع می شود

ایرادات شورای نگهبان بر لایحه تقسیمات کشوری امروز رفع می شود

معاون پارلمانی وزیر کشور گفت: امروز نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون شوراهای مجلس در صحن علنی رفع ایرادات شورای نگهبان را بر لایحه تقسیمات کشوری بررسی می کنند.

مهدی محمدی فرد، معاون پارلمانی وزیر کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: شورای نگهبان از این لایحه دولت به دلیل مغایرت با اصل چهارم توسعه کشور و تحمیل بار مالی مضاعف به کشور در پی افزایش شهرهای شهرهای جدید، ایراد گرفته است.

وی ادامه داد:امروز در صحن علنی مجلس، ضمن مطرح شدن این لایحه، نمایندگان مجلس توضیح خواهند داد که چگونه این ایراد شورای نگهبان را رفع و این بار مالی را توجیه می کنند.

محمدی فرد، گفت: در لایحه تقسیمات کشوری، مواردی همچون شرایطی که یک روستا می تواند به شهر تبدیل شود و از خدمات شهرداری بهره مند شود،تعداد و جمعیت شهرها، وسعت جغرافیایی و دیگر موارد مورد بررسی قرارگرفته و مشخص شده است.  

کد مطلب 1061372

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