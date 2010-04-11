شرکت راهبران صنعت سرب و روی انگوران زنجان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این شرکت در جهت تحقق وعده رئیس جمهوری مبنی بر واگذاری معدن انگوران به شرکت توسعه معادن روی ایران که در سفر اردیبهشت ماه سال85 دولت به استان زنجان وعده شده بود پس از فراز و نشیب های فراوان در طول چهارسال گذشته، روز 19 فروردین ماه جاری تشکیل شد.



شرکت راهبران صنعت سرب و روی انگوران کنسرسیومی متشکل از شرکت توسعه معادن روی ایران با 75 درصد و سایر تولیدکنندگان سرب و روی کشور ‌با 25 درصد،‌ توسط مجمع موسسین تشکیل و هیئت مدیره آن انتخاب شد.

عیسی رضایی، محمد ابراهیم فروزنده، یوسف مرادلو، یعقوب کارگرزاده، علی وثیقی مطلق، ‌مجتبی حقانی و سیروس میانجی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و علیرضا صدر، احمد ساده، شهرام کدخدایی و عباس پناهی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.



همچنین شرکت حسابرسی "اطهر" به عنوان بازرس اصلی و روزنامه های دنیای اقتصاد و مردم نو به عنوان روزنامه های رسمی این شرکت انتخاب شدند.

این مجمع در محل دارالقران کریم شهزر زنجان به ریاست علی یگانه تشکیل شد همچنین جواد عونی و سید یحیی هاشمیان ناظرین و رحیم حسنی منشی این مجمع بودند.