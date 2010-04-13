به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، مقامات پنتاگون اعلام کردند که ژنرال "ریموند اودیرنو" فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق در خلال روند خروج نظامیان از این کشور تا ماه سپتامبر در عراق باقی می ماند، اما بعد از این مدت ژنرال "لیوید آستین" جایگزین وی می شود.

ژنرال ریموند اودیرنو از دسامبر 2006 به عنوان فرمانده نیروهای چند ملیتی در عراق فعالیت کرده است و پس از آن از سپتامبر سال 2008 تاکنون به عنوان فرمانده نیروهای آمریکایی در این کشور جایگزین ژنرال "دیوید پتریوس" شده است.

همچنین ریموند اودیرنو از ماه سپتامبر به عنوان فرمانده نیروهای مشترک در عراق جایگزین "جیمز ماتیس" می شود.

خاطرنشان می شود که ماموریت نظامیان آمریکایی در عراق تا اواخر آگوست 2011 به پایان خواهد رسید و "نوری المالکی" نخست وزیر اخیرا در گفتگو با شبکه تلویزیونی "سی ان ان" اظهار داشته است: دولت عراق احتمالا از واشنگتن خواهد خواست که حضور نیروهای آمریکایی در عراق را پس از پایان ماموریتشان تمدید کند.