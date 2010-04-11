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۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۲۰

پروژه های نیمه کاره آب و فاضلاب گلستان سریعتر تکمیل شود

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست شرکت آب و فاضلاب گلستان با اشاره به سفر احتمالی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان خواستار تسریع در انجام پروژه های نیمه تمام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فرهاد طهماسبی صبح یکشنبه در اولین جلسه طرحهای عمرانی این شرکت در گرگان افزود: عملیات طرح تکمیلی مخازن چهارهزار مترمکعبی گلهای گرگان و 10 هزار مترمکعبی کوی احدی گرگان باید تکمیل شود.

وی اظهار داشت: حفر و تجهیز 10 حلقه چاه، اصلاح و توسعه شبکه به میزان 34 کیلومتر و اتمام پروژه ساختمان اداری شرکت از برنامه مهم شرکت در سال جاری عنوان کرد.
 
طهماسبی خواستار تسریع در اجرای پروژه های طرح ملی در سه شهر علی آباد، مینودشت و گالیکش و پیگیری پروژه های آب منطقه ای و مجتمع آبرسانی به سه شهر کردکوی، بندر ترکمن و گمیشان را از دیگر برنامه های این شرکت در سالجاری بیان کرد.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب گلستان بیان داشت: با توجه به رانش زمین در ارتفاعات بالادست النگدره و در پی افزایش کدورت آب، شرکت آب و فاضلاب استان اقدام به بازسازی تصفیه خانه آب شرب النگدره کرده است.
 
وی خاطرنشان کرد این طرح شامل احداث واحدهای ماسه گیر، اختلاط سطح، لخته سازی، ته نشینی، فیلتراسیون و کلر زنی است.
 
طهماسبی در ادامه بر ضرورت اصلاح سیستم تصفیه آب شرب النگدره اشاره کرد و افزود: با توجه به حساسیت موضوع و کمبود منابع در جنوب شهر، عملیات تصفیه خانه مذکور بصورت طرح و اجرا در دستور کار شرکت قرار گرفته و در حال اجراست.
کد مطلب 1061396

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