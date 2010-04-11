پروژه های نیمه کاره آب و فاضلاب گلستان سریعتر تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فرهاد طهماسبی صبح یکشنبه در اولین جلسه طرحهای عمرانی این شرکت در گرگان افزود: عملیات طرح تکمیلی مخازن چهارهزار مترمکعبی گلهای گرگان و 10 هزار مترمکعبی کوی احدی گرگان باید تکمیل شود.

وی اظهار داشت: حفر و تجهیز 10 حلقه چاه، اصلاح و توسعه شبکه به میزان 34 کیلومتر و اتمام پروژه ساختمان اداری شرکت از برنامه مهم شرکت در سال جاری عنوان کرد.

طهماسبی خواستار تسریع در اجرای پروژه های طرح ملی در سه شهر علی آباد، مینودشت و گالیکش و پیگیری پروژه های آب منطقه ای و مجتمع آبرسانی به سه شهر کردکوی، بندر ترکمن و گمیشان را از دیگر برنامه های این شرکت در سالجاری بیان کرد.



سرپرست شرکت آب و فاضلاب گلستان بیان داشت: با توجه به رانش زمین در ارتفاعات بالادست النگدره و در پی افزایش کدورت آب، شرکت آب و فاضلاب استان اقدام به بازسازی تصفیه خانه آب شرب النگدره کرده است.

وی خاطرنشان کرد این طرح شامل احداث واحدهای ماسه گیر، اختلاط سطح، لخته سازی، ته نشینی، فیلتراسیون و کلر زنی است.

طهماسبی در ادامه بر ضرورت اصلاح سیستم تصفیه آب شرب النگدره اشاره کرد و افزود: با توجه به حساسیت موضوع و کمبود منابع در جنوب شهر، عملیات تصفیه خانه مذکور بصورت طرح و اجرا در دستور کار شرکت قرار گرفته و در حال اجراست.