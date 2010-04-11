دولت اطلاعات دو سناریوی هدفمندی را شفاهی ارائه کرد

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به درخواست مجلس از دولت مبنی بر ارائه اطلاعات مربوط به افزایش قیمت حامل های انرژی و تورم در دو سناریوی مختلف درآمد دولت از هدفمند کردن یارانه ها اظهارداشت: در اولین جلسه کمیته مشترک نمایندگان دولت به صورت شفاهی اعداد و ارقامی از افزایش قیمت های حامل های انرژی ارائه کردند.

وی گفت: این ارائه ارقام و اعداد به صورت پرزنت و روی تابلو برای نمایندگان حاضر در جلسه ارائه شد.

نماینده تهران از ارائه جزئیات این ارقام خودداری کرد و گفت: دولت از نمایندگان خواسته تا اعداد اعلام شده منتشر نشود. قرار است این اعداد و ارقام تا زمان فروش حامل های انرژی به قیمت مورد نظر دولت منتشر نشود و دولت خود قیمت را اعلام کند.

مصباحی مقدم گفت: یکی از دلایل اعلام نشدن ارقام مذکور جلوگیری از ایجاد تورم کاذب است.

رئیس کمیسیون ویژه مجلس درخصوص پیش بینی خود از تشکیل این کمیته اظهارداشت: ما همچنان منتظر شنیدن دلایل منطقی دولت در اجرا نکردن قانون مصوب مجلس هستیم. می خواهیم بدانیم چه اتفاقی افتاده که دولت درخواست رقم 40 هزار میلیاردی دارد. می خواهیم بدانیم خواسته واقعی دولت در این زمینه چیست.

عضو کمیته ویژه تصریح کرد: این جلسات باید ادامه یابد تا به نتیجه نهایی برسیم با این مقدار صحبتی که تا کنون شده به جایی نخواهیم رسید.

