کمبود اعتبار سد راه اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی در همدان

علی زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در حال حاضر طرح مطالعاتی فاز دوم شهرک گلخانه ای امزاجرد انجام شده اما با کمبود اعتبار برای انتقال آب و احداث خطوط برق و گاز و جدول گذاری مواجه است.

وی افزود: با اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیلات بلاعوض و یا 4میلیارد تومان تسهیلات بانکی و تکمیل این طرح برای 480نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

مدیرجهادکشاورزی همدان همچنین گفت: در بخش جورقان شهرهمدان نیز کوره های آجرپزی با دستور استاندار پیشین تعطیل و تاکنون شغلی برای آن جایگزین نشده است.

علی زمانیان با بیان اینکه تاکنون 43نفر برای ایجاد گلخانه در این بخش متقاضی شده اند، تأکید کرد: در صورت موافقت امور آب برای حفر 3حلقه چاه در این بخش، برای بیش از 320 نفر نیز اشتغال ایجاد می شود.

این مقام مسئول افزود: در حال حاضر میزان تولید محصولات گلخانه ای 4هزار و 950تن است که با برطرف شدن مشکل شهرک گلخانه ای امزاجرد در دو بخش جورقان این میزان به 6هزار تن افزایش می یابد.