  1. استانها
  2. همدان
۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۲۲

کمبود اعتبار سد راه اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی در همدان

کمبود اعتبار سد راه اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرجهاد کشاورزی همدان گفت: در حال حاضر کمبود اعتبار مانع اشتغال 800 فارغ التحصیل کشاورزی در همدان شده است.

علی زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در حال حاضر طرح مطالعاتی فاز دوم شهرک گلخانه ای امزاجرد انجام شده اما با کمبود اعتبار برای انتقال آب و احداث خطوط برق و گاز و جدول گذاری مواجه است.

وی افزود: با اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون تومان تسهیلات بلاعوض و یا 4میلیارد تومان تسهیلات بانکی و تکمیل این طرح برای 480نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد می شود.

مدیرجهادکشاورزی همدان همچنین گفت: در بخش جورقان شهرهمدان نیز کوره های آجرپزی با دستور استاندار پیشین تعطیل و تاکنون شغلی برای آن جایگزین نشده است.

علی زمانیان با بیان اینکه تاکنون 43نفر برای ایجاد گلخانه در این بخش متقاضی شده اند، تأکید کرد: در صورت موافقت امور آب برای حفر 3حلقه چاه در این بخش، برای بیش از 320 نفر نیز اشتغال ایجاد می شود.

این مقام مسئول افزود: در حال حاضر میزان تولید محصولات گلخانه ای 4هزار و 950تن است که با برطرف شدن مشکل شهرک گلخانه ای امزاجرد در دو بخش جورقان این میزان به 6هزار تن افزایش می یابد.

کد خبر 1061413

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها