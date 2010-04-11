خانه فیلم حوزه هنری آذربایجان شرقی عضو می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسن نجفی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: ارتقاء توانایی های فیلمسازان جوان، بسترسازی برای نوآوری و خلاقیت در عرصه تولید آثار سینمایی فاخر و ارزشگرا و تبیین حقیقت سینمای دینی و حمایت از ایدهها و فیلمنامه های بدیع از اولویت ها و اهداف کلان حوزه هنری در زمینه سینما و هنرهای تصویری است.

رییس حوزه هنری آذربایجان شرقی در ادامه اظهار داشت: در پی برگزاری همایشهای موفق سینمایی« آئینه های روبرو» با حضور کارگردانان مطرح و برجسته سینمای کشور و استقبال سینماگران و علاقمندان هنر هفتم استان، طرح تشکیل خانه فیلم مطرح و با تدوین آیین نامه در اواخر سال گذشته، شکل عملیاتی به خود گرفت.

نجفی، برپایی تورهای هدفمند سینمایی برای اعضاء فعال و حضور در جریانات تولید فیلم های سینمایی، دعوت از هنرمندان بنام سینما، جلسات پخش و تحلیل تخصصی فیلم و برگزاری دوره های آموزشی در حوزه سینمای داستانی، مستند، انیمیشن و ... را بخشی از برنامه های پیش بینی شده خانه فیلم عنوان کرد و در ادامه گفت: فیلمسازان جوان و علاقمندان جهت عضویت در خانه فیلم و تکمیل فرم ثبت نام تا 20 اردیبهشت ماه سال جاری می توانند به حوزه هنری استان واقع در خیابان امام چهارراه شریعتی طبقه فوقانی سینما قدس مراجعه یا با شماره تلفن های 5551619-5552557-0411 تماس حاصل فرمایند.