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۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

رالی اتوبوس‌های شهری/

حضور دائم بیژنی در تمام مراحل مسابقه/ مدیر پشت رل

حضور دائم بیژنی در تمام مراحل مسابقه/ مدیر پشت رل

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی استان تهران تمام مراحل برگزاری نخستین دوره مسابقات رالی اتوبوس‎های شهری را از نزدیک زیر نظر دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بیژنی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی استان تهران از اولین روز برگزاری نخستین دوره مسابقات رالی اتوبوس‎های شهری حضور دائم در تمام مراحل این مسابقات داشته است.

وی امروز نیز با استفاده از موتوسیکلت از مسیر مورد نظر برای عبور اتوبوس‎ها سرکشی کرد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی استان تهران امروز همچنین با حضور در اتوبوس ویژه خبرنگاران آنها را در طول مسیر همراهی کرد. وی در اقدامی جالب توجه پشت رل نشست و هدایت اتوبوس در بخشی از مسیر را بر عهده گرفت.

نخستین دوره مسابقات رالی اتوبوس‌های شهری که از جمعه گذشته آغاز شده تا 25 فروردین‎ماه ادامه خواهد داشت. رانندگان 54 اتوبوس شرکت‎کننده در این دوره از مسابقات ساعت 9 صبح امروز حرکت خود را از سرعین اردبیل به مقصد تبریز آغاز کرده اند.

کد مطلب 1061422

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