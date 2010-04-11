حضور دائم بیژنی در تمام مراحل مسابقه/ مدیر پشت رل

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بیژنی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی استان تهران از اولین روز برگزاری نخستین دوره مسابقات رالی اتوبوسهای شهری حضور دائم در تمام مراحل این مسابقات داشته است.
وی امروز نیز با استفاده از موتوسیکلت از مسیر مورد نظر برای عبور اتوبوسها سرکشی کرد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی استان تهران امروز همچنین با حضور در اتوبوس ویژه خبرنگاران آنها را در طول مسیر همراهی کرد. وی در اقدامی جالب توجه پشت رل نشست و هدایت اتوبوس در بخشی از مسیر را بر عهده گرفت.
نخستین دوره مسابقات رالی اتوبوسهای شهری که از جمعه گذشته آغاز شده تا 25 فروردینماه ادامه خواهد داشت. رانندگان 54 اتوبوس شرکتکننده در این دوره از مسابقات ساعت 9 صبح امروز حرکت خود را از سرعین اردبیل به مقصد تبریز آغاز کرده اند.
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