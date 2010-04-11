بی توجهی خلبان به هشدارها عامل سقوط هواپیمای حامل کاژینسکی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساندی تایمز، لهستان روز گذشته بزرگترین تراژدی خود در زمان صلح را تجربه کرد و 132 نفر از شهروندان آن در یک حادثه هوایی کشته شدند.

بر اساس این گزارش، هر چند روز گذشته اعلام شد که اشتباه خلبان عامل سقوط هواپیمای حامل "لخ کاژینسکی" رئیس جمهور لهستان و همراهان وی بوده، اما اشاره ای به دلیل اشتباه وی نشد.

به نوشته این هفته نامه، کاژینسکی به همراه همسر و 130 نفر از اعضای بلند پایه دولت لهستان به روسیه می رفتند تا در مراسم یادبود 22 هزار لهستانی زندان کاتیان که در سال 1940 توسط پلیس مخفی استالین قتل عام شده بودند، شرکت کنند.

در این گزارش آمده است: هواپیمای توپولف حامل کاژینسکی 20 سال قدمت داشته و خلبان آن در فرود آوردن این هواپیما ناموفق عمل کرده و پس از برخورد با درختان در جنگل سقوط کرد.

بر همین اساس، بررسی کارشناسان نشان داده که در هنگامی خلبان قصد فرود در فرودگاه سمولینسک را داشته مه غلیظی در آن وجود داشته و همین امر موجب کاهش قدرت دید خلبان گشته بود. این خلبان پیش از فرود چندین پیام هشدار مبنی بر فرود نیامدن در این فرودگاه دریافت کرده بود، اما هیچ یک از این هشدارها را جدی نگرفت.