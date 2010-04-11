تشکیل کنفدراسیون منطقه ای دندانپزشکی با محوریت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی تاجرنیا با اشاره به برپایی پنجاهمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران در روزهای 21 تا 24 اردیبهشت امسال در تهران، افزود: طی سالهای اخیر انجمن دندانپزشکی ایران در راستای تقویت روابط بینالمللی تلاش کرد، جای خالی کرسی ایران در FDI را پرکرده و با گشودن باب تعامل جایگاه از دست رفته ایران را باز یابد.
وی ادامه داد: به همین منظور در سال گذشته، رئیس فدراسیون جهانی دندانپزشکی به دعوت انجمن دندانپزشکی ایران به کشورمان آمد که این سفر برای آشنایی هرچه بیشتر با توانمندی دندانپزشکان داخل کشور و همچنین انجمن دندانپزشکی ایران به عنوان قدیمیترین انجمن علمی کشور زمینههای لازم را فراهم آورد.
به گفته تاجرنیا، بر اساس توافقهای اولیه با انجمن دندانپزشکی (FDI) قرار است 15 نفر از روسای انجمن دندانپزشکی منطقه در کنگره امسال شرکت کنند که با شرکت این افراد، مقدمات تشکیل کنفدراسیون منطقهای دندانپزشکی با محوریت ایران فراهم میشود.
وی با اشاره به اینکه رئیس جدید FDI دکتر «روبرتووینا» یک برزیلی است، یادآور شد: با توجه به روابط مناسب دیپلماتیک میان دو کشور ایران و برزیل انتظار میرود مراحل تشکیل این کنفدراسیون تسریع شود.
دبیر اجرایی پنجاهمین کنگره سالانه بینالمللی انجمن دندانپزشکی ایران تصریح کرد: با وجود پیشرفتهای صورت گرفته در رشته دندانپزشکی در کشور به دلیل خالی بودن کرسی ایران در FDI، کنگرههای منطقهای انجمن بینالمللی دندانپزشکی در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، مالزی و سنگاپور که به مراتب از ایران در سطح پایینتری از بعد دانش دندانپزشکی دارند، برگزار میشده و سهم ایران در این زمینه ناچیز بوده است.
وی ادامه داد: پنجاهمین کنگره سالانه بینالمللی انجمن دندانپزشکی ایران با عنوان «دندانپزشکی پیشرو در خاورمیانه» به همراه نمایشگاه مواد، وسایل و تجهیزات دندانپزشکی 21 تا 24 اردیبهشت ماه در مرکز همایشهای برج میلاد تهران برپا میشود.
تاجرنیا گفت: در این کنگره جدیدترین دستاوردها در زمینههای دندانپزشکی اجتماعی، ایمپلنت، ترمیم و زیبایی،درمان ریشه دندان (اندودانتیکس)، پروتزهای دندانی، دندانپزشکی کودکان، بیماریهای دهان، مواد دندانی، آسیب شناسی دهان و فک و صورت، جراحی لثه، جراحی فک و صورت و رادیولوژی به دندانپزشکان ارایه خواهد شد.
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