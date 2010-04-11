تحویل طرح اصلاح قانون هدفمندی به هیئت رئیسه/ سه شنبه طرح در جلسه علنی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر علی اصغر زارعی نماینده تهران در حاشیه برگزاری جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی، با اعلام این خبر گفت: طرح مذکور 130 امضا دارد و بر اساس ماده واحده آن درآمد دولت ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از 20 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 35 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.

وی در خصوص علت ارائه این طرح به هیئت رئیسه مجلس با وجود بررسی های انجام شده توسط کمیته ویژه مجلس گفت: جلسات کمیته مشترک دولت و مجلس جلسات خوبی بود از آنجا که هم نمایندگان مجلس هم نمایندگان دولت در این جلسات نظرات خود را مطرح کردند طراحان طرح مذکور به این نتیجه رسیدند که باید در قانون مذکور اصلاحاتی انجام شود چون با وضعیت فعلی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با درآمد 20 هزار میلیارد تومان دولت را با مشکل مواجه می کند.

زارعی ادامه داد: زیرا درآمد دولت عملا 20 هزار میلیارد نخواهد بود بلکه با محاسباتی که انجام می شود این درآمد به 11 هزار میلیارد کاهش می یابد.

این عضو کمیته مشترک دولت و مجلس تاکید کرد: تکلیف مالیات و عوارض درآمد هدفمند کردن یارانه ها در قانون بودجه مشخص است و عده ای معتقدند که مالیات باید به صندوق یارانه ها واریز شود به همین دلیل برای اصلاح قانون مذکور طرح اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها تحویل هیئت رئیسه شد.

وی گفت: به احتمال زیاد این طرح روز سه شنبه در صحن علنی مطرح خواهد شد و هیئت رئیسه تصمیم می گیرد که این طرح را برای بررسی به کمیسیون ویژه مجلس یا به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دهد.

به گزارش مهر این درحالی است که محمد حسین فرهنگی در خصوص جلسه عصر شنبه کمیته مشترک مجلس و دولت اعلام کرده است : در پایان جلسه نمایندگان مجلس پذیرفتند تا 2 موضوع را بررسی و پیگیری کنند ، نخست بررسی پیشنهاد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه در بازه زمانی 9 ماهه و دیگری حذف مالیات و عوارض از درآمد حاصل از اجرای این قانون.

به گفته وی تفاهم های این کمیته باید به مراجع آنها یعنی مجلس و دولت ارائه شود و در صورت پذیرش به قانون تبدیل شود.

