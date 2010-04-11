برنامه های سازمان تبلیغات در سال همت و کار مضاعف

حجت الاسلام علی فلاح در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در خرم آباد در رابطه با عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی در سال گذشته، اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی در سال گذشته در همه حوزه ها از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

وی با تاکید بر اینکه هر چه قدر اعتبارات افزایش یابد تعداد برنامه ها نیز رشد خواهد داشت، خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش اعتبارات این سازمان در سال گذشته چه در استانها و چه در مرکز تعداد برنامه ها وفعالیت ها نیز رشد چشمگیری داشته است.

اعزام حدود 70 هزار مبلغ در سال گذشته توسط تبلیغات اسلامی

معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به وضعیت برنامه های این سازمان در زمینه فعالیت های قرآنی، اعزام مبلغان و برنامه های فرهنگی، بیان داشت: سال گذشته در ماه مبارک رمضان بیش از 34 هزار مبلغ به مناطق مختلف کشور اعزام شد.

حجت الاسلام فلاح افزود: این در حالی است که در ماه محرم نیز سازمان تبلیغات اسلامی بیش از 35 هزار مبلغ را به مناطق مختلف اعزام کرد.

وی خاطر نشان کرد: در صورتیکه در سالجاری حمایت ها افزایش یابد و مبادی اعزام نیز بتوانند نیازهای ما را برآورده کنند به طور قطع اعزام مبلغان از این عدد نیز بیشتر خواهد شد.

تدوین برنامه های جدید تبلیغات اسلامی در سال "همت مضاعف و کار مضاعف"

معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور همچنین در مورد برنامه های مورد نظر این سازمان در سال کار مضاعف و همت مضاعف، بیان داشت: برنامه های فرهنگی این سازمان با توجه به شعار سال در حال تدوین است.

حجت الاسلام فلاح افزود: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته برنامه های مورد نظر تا اوایل اردیبهشت ماه سالجاری به لحاظ نوع و شاخص به استانها معرفی خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش حمایت ها از فعالیت های همیشگی این سازمان در سالجاری، عنوان کرد: در مورد برنامه های جدید این سازمان که با کارشناسی جدید لازم است اجرا شوند نیز احتمال دارد که تغییراتی داشته باشیم.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور با تاکید بر اینکه برنامه های سالجاری با توجه به نیاز استانها طراحی و اجرا می شود، یادآور شد: به طور قطع برنامه های سالجاری که توسط معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با هماهنگی خود استانها به زودی ابلاغ می شود خارج از توان اجرایی استانها نخواهد بود.

همت سازمان تبلیغات اسلامی با وجود کمبودها همواره مضاعف بوده است

حجت الاسلام فلاح با اشاره به رویکرد سازمان در سال "همت مضاعف و کار مضاعف"، افزود: همت سازمان تبلیغات اسلامی در طول سالهای فعالیت خود همواره با وجود کمبود اعتبارات مضاعف بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ما در سالجاری انتظار افزایش اعتبارات را داریم، عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به کمبود نیرو یک کارشناس ما در حال انجام دادن چندین کار است و گاهی در برخی موارد یک اداره شهرستانی ما تنها با دو نیرو فعالیت می کند.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور با طرح این سوال که آیا در ادارات و دستگاههای دیگر نیز به همین گونه عمل می شود؟ یادآور شد: با وجود همه کمبودها و کاستی ها حضور سازمان تبلیغات اسلامی در همه برنامه های فرهنگی پر رنگ و شاخص بوده است.

حجت الاسلام فلاح ادامه داد: این امر نشان می دهد که سازمان تبلیغات اسلامی پیش از این نیز به شعار "همت مضاعف و کار مضاعف" عمل کرده است ولی باید همین عمل را در سالجاری مضاعف کند.

وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به نامگذاری سالجاری به نام همت و کار مضاعف سازمان تبلیغات اسلامی هم این شعار را فرهنگ سازی کند و هم بتواند با عمل به آن سرمشق باشد.

دور سوم سفرهای استانی دولت حرکتی بی سابقه در کشور است

معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور همچنین در زمینه دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت با رویکرد فرهنگی، یادآور شد: در سفر اخیر دولت به آذربایجان غربی و دیگر سفرهای استانی تبلیغات اسلامی برنامه های خود را در همه حوزه ها به دولت اعلام کرد و خوشبختانه دولت نیز حمایت های لازم را انجام داده است.

حجت الاسلام فلاح خاطر نشان کرد: این اقدام دولت در برگزاری سفرهای استانی با رویکرد فرهنگی، اختصاص اعتبارات فرهنگی به استانها و حضور خود رئیس جمهوری در جلسات کارگروههای فرهنگی استانها و تصویب برنامه ها تاکنون سابقه نداشته است.

وی سفرهای دور سوم دولت را "گامی بزرگ و خوب" ارزیابی کرد و بیان داشت: این روند حرکت دولت قدم بسیار بزرگ و بی سابقه ای است که در حوزه فرهنگی تاکنون شاهد آن بوده ایم.

معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اختصاص اعتبار قابل ملاحظه از سوی دولت در سفرهای دور سوم با رویکرد فرهنگی، عنوان کرد: بیش از یک هزار و 500 میلیارد تومان در این بخش در نظر گرفته شده است که در طول سال به همه استانها با توجه به توان استان و قدرت جذب آن اختصاص داده می شود.

حجت الاسلام فلاح ابراز امیدواری کرد که در نتیجه سفرهای استانی دولت و تزریق اعتبارات شاخص های فرهنگی کشور بالا برود و به نقطه مطلوب نزدیک شود.