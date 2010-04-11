به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عباس صداقت صبح یکشنبه در جشنواره تئاتر روبان قرمز در تالار عماد کرمان اظهار داشت: یکی از بیماریهای نوپدیدی که نسل امروز را مورد تهدید خود قرار داده است بیماری ایدز است که تنها راه مقابله با گسترش این بیماری در جوامع پیشگیری از ابتلاء به این بیماری است.

وی افزود: هم اکنون در کشور 20 هزار نفر بیمار مبتلا به ایدز شناسایی شده اند.

صداقت افزود: این بیماری در بین جوانان بیتشر شایع است بگونه ای که 73 درصد از مبتلایان به ایدز در سنین 24 تا 44 سالگی قراردارند.

وی تاکید کرد: جامعه باید نسبت به راههای جلوگیری از بروز بیماری آگاهی داشته باشد و فرهنگسازی لازم در این خصوص با جدیت انجام شود که جشنواره تئاتر روبان قرمز نیز برای اولین بار در کشور در همین راستا برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: نقش هنرمندان در این راستا بسیار حائز اهمیت است و می توان با اجرای برنامه های هنری که روی جامعه تاثیر مستقیم دارد از بروز و گسترش این بیماری جلوگیری کرد.

وی بر حساس سازی جامعه تاکید کرد و گفت: برای اولین بار در کشور بیماری ایدز در یک کودک شش ساله در سال 65 مشاهده شد و امروز شمار بیماران شناسایی شده مبتلا به این ویروس در کشور به 25 هزار نفر می رسد.



