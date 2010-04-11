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۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۴۸

در راس یک هیئت بازرگانی؛

وزیر توسعه صنعت و تجارت خارجی برزیل به ایران می آید

وزیر توسعه صنعت و تجارت خارجی برزیل به ایران می آید

وزیر توسعه صنعت و تجارت خارجی برزیل در راس یک هیئت از بازرگانان این کشور به تهران می آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، میگوئل خورخه فردا (دوشنبه 12 آوریل) در راس هیئتی برای بررسی روابط دو جانبه وارد تهران خواهد شد.

این وزیر برزیلی قرار است طی دیدار خود از ایران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و دیگر مقام های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کند.

اوایل ماه جاری "آنتونیو لوئیز سالگادو" سفیر برزیل در تهران از سفر یک هیئت 80 نفره از بازرگانان و صاحبان صنایع به همراه خورخه به تهران خبر داده بود.

طی این دیدار دو روزه دو طرف یک کمیسیون مشترک تجاری برای بررسی طرح های مربوط به تقویت روابط تجاری بین دو طرف تشکیل خواهد شد.

کد مطلب 1061472

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