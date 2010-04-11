۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۵۷

استاندار همدان سفرهای شهرستانی خود را آغاز کرد

همدان - خبرگزاری مهر: استاندار همدان با آغاز سفرهای شهرستانی خود، صبح یکشنبه در اولین سفر به شهرستان ملایر رفت.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرم رضا پیریایی که به شهرستان ملایر می رود، از پروژه های در حال احداث در سطح شهرستان از جمله راه آهن ، مجموعه ورزشی بانوان و سد کلان بازدید و از نزدیک با مسائل و مشکلات این شهرستان آشنا خواهد شد .

در حاشیه برگزاری این سفر استاندار همدان گفت: انجام سفرهای استانی زمینه همراهی و همدلی مردم و مسئولان را فراهم می آورد.

پیریایی افزود: سفرها و نشست های استانی رئیس جمهوری و هیئت دولت به عنوان ابتکار و الگویی موفق ،باید در همه سطوح مدیریت های استانی و شهرستانی تعمیم یابد.

وی گفت: سفرهای شهرستانی مدیران استان برگرفته از الگویی سفرهایی استانی هیئت دولت، زمینه ساز پیوند محکم استان و شهرستان در لایه های مختلف اجتماعی و اداری است.

استاندار همدان اضافه کرد: در این سفرها موانع اجرایی طرح های عمرانی و اقتصادی شناسایی و با تحلیل و بررسی های فنی و کارشناسی راهکارهای رفع آنها اتخاذ می شود.

کد مطلب 1061477

