50 درصد از تعهدات خیرین مدرسه ساز بوشهر جذب شد

احمد احمدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: خیرین مدرسه به عنوان بازوان توامند این اداره کل همواره نقش بسزایی در تامین منابع مالی و دیگر خدمات برای نوسازی مدارس استان داشته اند.

وی اظهار داشت: خیرین مدرسه ساز علاوه بر تخصیص اعتبارات در تهیه زمین و دیگر خدمات مربوط به مدارس به وی‍‍ژه در بخش ایجاد نمازخانه در مدارس همکاری نزدیکی با این اداره کل دارند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر با بیان اینکه هم اکنون حدود 250 پروژه آموزشی در استان بوشهر در دست اجراست، گفت: تعدادی از این فضاهای آموزشی با همت و همکاری خیرین مدرسه ساز در استان بوشهر در حال اجرا است.

احمدنیا افزود: بر اساس نیاز مدارس سعی می شود تمامی مدارس استان به نمازخانه، سالن اجتماعات، کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه های مورد نیاز، اتاق بهداشت و کمک های اولیه، پرورشی و ورزشی و مجموعه های اداری و اساتید مجهز شوند.