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۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۳۶

50 درصد از تعهدات خیرین مدرسه ساز بوشهر جذب شد

50 درصد از تعهدات خیرین مدرسه ساز بوشهر جذب شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر گفت: 50 درصد از 146 میلیارد ریال تعهد خیرین مدرسه ساز استان بوشهر در سال گذشته از سوی این خیرین به اداراه کل نوسازی مدارس بوشهر پرداخت شده است.

احمد احمدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: خیرین مدرسه به عنوان بازوان توامند این اداره کل همواره نقش بسزایی در تامین منابع مالی و دیگر خدمات برای نوسازی مدارس استان داشته اند.

وی اظهار داشت: خیرین مدرسه ساز علاوه بر تخصیص اعتبارات در تهیه زمین و دیگر خدمات مربوط به مدارس به وی‍‍ژه در بخش ایجاد نمازخانه در مدارس همکاری نزدیکی با این اداره کل دارند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر با بیان اینکه هم اکنون حدود 250 پروژه آموزشی در استان بوشهر در دست اجراست، گفت: تعدادی از این فضاهای آموزشی با همت و همکاری خیرین مدرسه ساز در استان بوشهر در حال اجرا است.

احمدنیا افزود: بر اساس نیاز مدارس سعی می شود تمامی مدارس استان به نمازخانه، سالن اجتماعات، کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه های مورد نیاز، اتاق بهداشت و کمک های اولیه، پرورشی و ورزشی و مجموعه های اداری و اساتید مجهز شوند.

کد مطلب 1061480

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