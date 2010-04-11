ایجاد گلخانه تحقیقاتی در دانشگاه مراغه نیازمند اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر در مراغه، محمد زادشکویان پیش از ظهر یکشنبه در جمع اعضای هیئت علمی دانشگاه این شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع در حال تکمیل است که بهرهبرداری از آن به فراهم آوردن تجهیزات بیشتری نیاز دارد.
رئیس دانشگاه مراغه در ادامه از پایان مراحل ساخت خوابگاه دانشجویی دانشگاه مراغه خبر داد و اضافه کرد: با روند موجود امید است این مکان تا شهریور امسال به بهرهبرداری برسد تا دانشجویان این مرکز بتواند از خدمات آن بهرهمند شوند.
زادشکویان در ادامه با اشاره به کارهای دیگر در حال اجرا برای دانشگاه مراغه گفت: ساخت مجموعه ورزشی، مسجد همچنین سلف سرویس از جمله دیگر طرحهایی است که در دست اجرا قرار دارد.
وی بدون اشاره به رقمی خاص افزود: عملیات ایجاد گلخانه تحقیقاتی در دانشگاه مراغه در صورت تامین اعتبار مورد نیاز آغاز میشود.
رئیس دانشگاه مراغه در خاتمه ایجاد رشتههای مهندسی کشاورزی، گیاهان دارویی، مرتعداری، فضای سبز و منابع طبیعی، آبخیزداری، ایجاد مرکز تحقیقات میوههای مناطق معتدل، مرکز آموزشهای آزاد، دانشکده فنی و مهندسی، آمفیتئاتر و ساختمان فرهنگی از جمله برنامههای پیش رو در آینده برای این دانشگاه است.
تاکید بر ایجاد کارگروه پژوهش و فناوری در مراغه
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس نیز در این جلسه با اشاره به قابلیتهای علمی موجود در منطقه بر لزوم راه اندازی کارگروه پژوهش و فناوری در این شهرستان تاکید کرد.
یوسف نجفی اظهار داشت: ایجاد کارگروه پژوهش و فناوری در مراغه امری ضروری بوده و لازم است دبیرخانه این کارگروه در دانشگاه شهرستان مراغه ایجاد شود.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس در ادامه بر آمادگی خود در راستای کمک به توسعه، تجهیز و ایجاد امکانات لازم برای دانشگاه مراغه در راستای توسعه شهرستان مراغه و استان تاکید کرد.
وی در ادامه گفت: پیشرفت و توسعه کشور و به عبارت بهتر آینده این مرز و بوم بستگی به میزان همت و تلاش مردم و مسئولان در عرصههای گوناگون به خصوص در حیطه حوزه و دانشگاه دارد.
نجفی با بیان اینکه آینده هر فرد و جامعهای بیشک به میزان فکر، همت و تلاش وی بستگی دارد، افزود: انسانی که آیندهنگر باشد به طور قطع و یقین به دنبال آینده مطلوب میرود تا از این طریق بتواند قلههای ترقی را یکی پس از دیگری فتح کند.
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس تصریح کرد: رسالت دانشگاه در جامعهای روشمند، داشتن برنامههای روشمند همچنین خروجی افراد ماهر و توانمند آن است که بتواند براساس نیازهای جامعه حرکت کرده و متناسب با این نیازها باشد.
نجفی در ادامه بحث پژوهش را در فعالیتهای دانشگاهی مهم ارزیابی کرد و گفت: از آنجا که آموزش بدون داشتن پژوهش معنی ندارد، از این رو پژوهش به عنوان ابزاری برای استفاده از اطلاعات در راستای رشد و پیشرفت جامعه باید جرو برنامههای هر دانشگاهی باشد.
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