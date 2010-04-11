علیرضا کریمی صارمی، عکاس، استاد دانشگاه و عضو شورای سیاست‌گذاری دوازدهمین دوسالانه عکس در مورد وضعیت این هنر در سال 89 به خبرنگار مهر گفت: امسال باید تاآنجاکه ممکن است برنامه‌های فرهنگی و هنری را به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم. رعایت استانداردها کار خیلی سختی نیست و تنها باید آنها را در اجرا رعایت کرد. هرچند بخشی از این نکته به نگرش و میزان آگاهی برگزارکنندگان برمی‌گردد.

وی سپس گفت که باید اندیشه و خلاقیت نیز در آثار رعایت شود: به دنبال اندیشه، تفکر و خلاقیت در کارهایمان باشیم. این اندیشه باید در داوری، اجرا، چاپ عکس‌ها، برگزاری نمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها نیز باشد تا در نهایت به عکس‌هایی برسیم که پشت آنها یک اندیشه و تفکر باشد.

این استاد دانشگاه افزود: بعد از گذشت سال‌ها وقت آن رسیده است که به دنبال برگزاری صرف یک نمایشگاه یا جشنواره نباشیم. گاهی شاهد هستیم برنامه‌های فرهنگی و هنری به صورت رفع تکلیف برگزار می‌شوند. امیدوارم در سال جدید کارها رفع تکلیف نباشند.

عضو شورای سیاست‌گذاری دوازدهمین دوسالانه عکس در مورد اقتصاد هنر گفت: اگر بحث نیم درصدی خرید آثار هنری در مجلس تصویب می‌شد، تحول عظیمی در رونق اقتصاد هنر و حمایت از هنرمندان تجسمی صورت می‌گرفت .منتهی مسئله این است که هنوز سازمان‌ها و نهادهای دولتی دغدغه خرید عکس و اصولا آثار هنری را ندارند و افراد عادی هم که علاقه‌مند به این نوع آثار هستند، از نظر مادی قدرت خرید ندارند.