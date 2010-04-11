  1. فرهنگ و ادب
علیرضا کریمی صارمی:

برنامه‌های فرهنگی و هنری فقط رفع تکلیف نباشند

یک استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه برنامه‌های فرهنگی و هنری باید به استانداردهای جهانی نزدیک شوند،عنوان داشت بعد از گذشت سال‌ها وقت آن رسیده است که فقط به دنبال برگزاری صرف یک نمایشگاه یا جشنواره نباشیم.

علیرضا کریمی صارمی، عکاس، استاد دانشگاه و عضو شورای سیاست‌گذاری دوازدهمین دوسالانه عکس در مورد وضعیت این هنر در سال 89 به خبرنگار مهر گفت: امسال باید تاآنجاکه ممکن است برنامه‌های فرهنگی و هنری را به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم. رعایت استانداردها کار خیلی سختی نیست و تنها باید آنها را در اجرا رعایت کرد. هرچند بخشی از این نکته به نگرش و میزان آگاهی برگزارکنندگان برمی‌گردد.

وی سپس گفت که باید اندیشه و خلاقیت نیز در آثار رعایت شود: به دنبال اندیشه، تفکر و خلاقیت در کارهایمان باشیم. این اندیشه باید در داوری، اجرا، چاپ عکس‌ها، برگزاری نمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها نیز باشد تا در نهایت به عکس‌هایی برسیم که پشت آنها یک اندیشه و تفکر باشد.

این استاد دانشگاه افزود: بعد از گذشت سال‌ها وقت آن رسیده است که به دنبال برگزاری صرف یک نمایشگاه یا جشنواره نباشیم. گاهی شاهد هستیم برنامه‌های فرهنگی و هنری به صورت رفع تکلیف برگزار می‌شوند. امیدوارم در سال جدید کارها رفع تکلیف نباشند.

عضو شورای سیاست‌گذاری دوازدهمین دوسالانه عکس در مورد اقتصاد هنر گفت: اگر بحث نیم درصدی خرید آثار هنری در مجلس تصویب می‌شد، تحول عظیمی در رونق اقتصاد هنر و حمایت از هنرمندان تجسمی صورت می‌گرفت .منتهی مسئله این است که هنوز سازمان‌ها و نهادهای دولتی دغدغه خرید عکس و اصولا آثار هنری را ندارند و افراد عادی هم که علاقه‌مند به این نوع آثار هستند، از نظر مادی قدرت خرید ندارند.

