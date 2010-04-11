11 مقاله از گلستان در کنگره دامپزشکی کشور پذیرش شد

مجید عطار در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: این کنگره که معتبرترین و قدیمی ترین نشست علمی دامپزشکی کشور است که اردیبهشت ماه امسال و در محل کنگره های علمی رازی تهران برگزار می شود.

وی اظهار داشت: پژوهشگران بخش تحقیقات دامپزشکی این مرکز در قالب شفاهی و پوستر مقالات خود را ارایه خواهند داد.

وی از ثبت و تصویب پیشنهاد همکار مرکز تحقیقات گلستان در کمیته نظام پیشنهادات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خبر داد.

به گفته عطار، "جبرئیل رضایی" همکار واحد اطلاع رسانی مرکز پیشنهاد خود را تحت عنوان، "گردآوری دیسک های نوری شخصی همکاران به عنوان امانت جهت گسترش و ایجاد کتابخانه دیجیتالی مجموعه و چکیده مقالات علوم کشاورزی و منابع طبیعی، به کمیته نظام پیشنهادات مرکز ارایه داد.

کارشناس مسئول جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: این پیشنهادات پس از طی مراحل به کمیته مرکزی مستقر در سازمان ارسال گردید و پس از بررسی در شورا به تصویب رسید.