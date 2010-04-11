نویسنده کتاب راجر اسپیگل معتقد است در حوزه نظریه‌پردازی روابط بین‌الملل در گذشته انسجام منطقی بین مفاهیم وجود نداشته است و مفاهیم به صورت پراکنده و نا منسجم وجود داشته‌اند.

او می‌گوید در حال حاضر اگر چه ممکن است در مورد مفاهیم در نظریه نوعی اجماع صورت گرفته باشد ولی در مورد تعیین مصادیق، مدلولها و علل توجه به این مفاهیم دیدگاه‌های متعارضی وجود دارد.

این کتاب درصدد تبیین و رفع این شکاف است. برای بررسی این موضوع نویسنده در این کتاب ابتدا دو مفهوم اثباتگرایی- تجربه‌گرایی و انتقادی را که با عنوان رهایی بخشی از آن یاد می‌کند مورد توجه قرار می‌دهد.

نویسنده معتقد است که نظریه‌های "رهایی بخش" و "انتقادی" نظریه‌های واقعگرایی را به چالش می‌کشند.

نویسنده با بررسی این موضوع از دیدگاه تعدیل شده واقعگرایی دفاع و حمایت می‌کند.