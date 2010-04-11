استیضاح وزیر راه یک ماه به تعویق افتاد/ 18 امضا پس گرفته شد

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: حدود 30 نفر طرح استیضاح وزیر راه و ترابری را امضا کرده بودند که تا کنون 18 نفر از این تعداد از امضای خود برای استیضاح آقای بهبهانی صرف نظر کرده اند.

وی افزود: در حال حاضر 12 نفر بر امضای خود برای استیضاح وزیر راه و ترابری پافشاری می کنند که اگر 3 نفر دیگر از امضای خود صرف نظر کنند این استیضاح حذف می شود.

لاهوتی تصریح کرد: با توجه به اینکه استیضاح وزیر راه و ترابری یک ماه به تعویق افتاده است احتمال انصراف 3 نفر دیگر وجود دارد که در این صورت استیضاح بهبهانی حذف خواهد شد.

در همین رابطه سید جلال یحیی زاده نماینده تفت و میبد گفت: استیضاح وزیر راه و ترابری هنوز نصاب دارد و احتمال انجام آن وجود دارد.

طرح استیضاح بهبهانی ، چهارشنبه هفته گذشته در آخرین جلسه مجلس تقدیم هیئت رئیسه شده بود که طبق قاعده باید امروز اعلام وصول می شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این نیز طرح استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری دولت دهم اوایل اسفند ماه سال گذشته در پی اتفاقات پرواز هواپیمایی کیش ایر و تحریف نام خلیج فارس در 8 محور تنظیم شده بود که با پس گرفتن امضا از سوی 8 نفر از نمایندگان مجلس، منتفی شد.