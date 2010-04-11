رشد 20 درصدی طرحهای اکتشاف معادن در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین عباس نیا ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: طی سال گذشته 179کارشناس عضوسازمان نظام مهندسی معدن مسئولیت فنی عملیات اکتشاف محدوده های معدنی را در خراسان رضوی به عهده گرفتند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: کارشناسان نظام مهندسی معدن با رسم مختصات 559 محدوده معدنی امکان میله گذاری در427 محدوده اکتشافی، تهیه 203 طرح اکتشافی، 90 فقره گزارش پایانی اکتشاف، 74مورد نقشه معدنی و نظارت بر 392 محدوده اکتشافی و معدن فعال را فراهم نمودند.

وی در ادامه مواد معدنی که طرح اکتشاف آنها تهیه شده را شامل خاک صنعتی، منگنز، سنگ لاشه، مارن، سنگ آهن، گچ، ‌گرانیت، کائولن، پوزولان، دولومیت، تراورتن، نمک سنگی، بنتونیت، مرمریت، باریت، سیلیس عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد: اکتشاف این معادن در شهرستانهای گناباد، نیشابور، کاشمر، تربت جام، تربت حیدریه، سرخس، تایباد، بردسکن، سبزوار، چناران، خواف، مشهد، خلیل آباد، جوین، جغتای، فریمان، مه ولات، کلات، زاوه و قوچان صورت گرفته است.

عباس با مقایسه عملکرد این سازمان درحوزه اکتشاف معادن گفت: آمار موجود حکایت از افزایش 49 درصدی حضور کارشناسان عضو نظام مهندسی به عنوان مسئول فنی اکتشاف و نیز 20 درصدی در تهیه طرحهای تخصصی اکتشافی دارد که این امرنشان از رویکرد کارآفرینان بخش خصوصی در بهره مندی از ظرفیتهای تخصصی اعضای نظام مهندسی معدن دراکتشاف معادن دارد.