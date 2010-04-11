ایران به ارزش پنج میلیارد دلار کالا و خدمات به عراق صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در پیرانشهر، بابک افقهی صبح یکشنبه در دیدار با تجار، بازرگانان و پیله وران پیرانشهر در مرز رسمی تمرچین افزود: این میزان صادرات با برنامه ریزی و ایجاد نمایندگیهای تجاری و مشوقهای صادراتی قابل افزایش است.

وی با اشاره به داشتن مرز طولانی، گمرکات متعدد و مشترکات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق، بیان داشت: حجم صادرات به آن کشور می تواند چند برابر شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: انتخاب رایزن بازرگانی با تائید سازمان بازرگانی آذربایجان غربی در کنسول گری ایران در اربیل عراق روابط تجاری را با آن کشور به ویژه شمال عراق را تسهیل خواهد کرد.

افقهی ضمن اعلام ارائه خدمات حمایتی از سوی سازمان به تولید و صادرکنندگان داخلی جهت برگزاری نمایشگاه و ایجاد فروشگاههای بزرگ عرضه مستقیم کالا در اربیل عراق، خاطر نشان کرد: تجهیز گمرک تمرچین به سیستم مکانیزه بویژه دستگاههای RAY-X مسافری و کانتینری، استقرار سیستم مدیریت شبانه روزی گمرک و پرداخت به موقع جوایز صادراتی در جهش صادراتی به عراق موثر خواهد بود.

بررسی نواقصات پرونده های جوایز صادراتی، مدیریت مرز تمرچین، تاسیسات زیربنایی پایانه های حمل ونقل و برنامه های تجاری با عراق از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

