به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمیدرضا اکبری ظهر یکشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده، با مساعد شدن وضعیت جوی استان، عملیات‌های مربوط به راهسازی با جدیت پیگیری خواهند شد.

معاون مدیر کل راه وترابری خراسان رضوی گفت: همه ساله و با آغاز بارندگی‌های فصل پائیز و زمستان، روند اجرایی اغلب پروژه های راه‌سازی استان کند می شود اما با پایان این شرایط فعالیت ها با جدیت پیگیری می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر، کارگاه های راه‌سازی در اکثر مناطق استان تجهیز شده و پیمانکاران با جدیت فعالیت‌های خود را آغاز کرده اند.

معاون مدیر کل راه وترابری خراسان رضوی در ادامه به اقدامات انجام شده این معاونت در سال 88 اشاره کرد و افزود: در سال گذشته علی رغم این که در برخی از پروژه ها تخصیص اعتبار لازم صورت نمی گرفت اما پیمانکاران در کلیه بخش های کاری اعم از احداث، بهسازی، روکش آسفالت و.. با تمام توان فعالیت های خود را پیگیری کرده و به سرانجام رساندند.

وی تصریح کرد: عملکرد بخش راهسازی نسبت به اعتبارات ابلاغی درصد بالاتری داشته است و امیدواریم در سال جدید نیز این روند را ادامه دهیم.

اکبری مهمترین مشکل بخش راهسازی در سال 88 را کمبود اعتبارات برای پروژه ها ذکر کرد و افزود: متأسفانه این معضل بیشتر در بخش راه‌های بین شهری مشاهده می شد ضمن این که در برهه ای از زمان معضل کمبود قیر نیز باعث اختلال در روند کاری پیمانکاران پروژه های راهسازی شده بود.

معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی ادامه داد: امیدواریم با تمهیداتی که درسال 89 اندیشیده می شود با مشکلاتی از این دست برخورد نکنیم.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه به تأثیر مثبت تخصیص به موقع اعتبارات بخش راه‌سازی در اجرای پروژه ها اشاره کرد و اظهار داشت: چنانچه اعتبارات سال 89 سریعتر مصوب و ابلاغ شود پیمانکاران پروژه ها بر سرعت کار خود اضافه خواهند کرد و شاهد افتتاح و بهره برداری سریع تر این پروژه ها خواهیم بود.

اکبری همچنین به اولویت پروژه های راه‌سازی استان در سال 89 اشاره کرد و افزود: در سال گذشته پروژه های شاخصی از جمله بهره برداری از 60 کیلومتر باند دوم در نقاط مختلف استان، بهره برداری از پروژه های روکش آسفالت محورهای اصلی و شریانی و به‌سازی محورها در سطح استان در کنار رفع نقاط پرحادثه انجام شد و در سال جدید نیز به تناسب ابلاغ اعتبارات، پروژه های راه‌سازی و بخش های دیگر اداره کل به مرحله بهره برداری خواهند رسید.

وی تصریح کرد: از پروژه های مهم و تأثیر گذاری که در سال 89 به بهره برداری خواهند رسید می توان به بزرگراه کاشمر- خلیل آباد، بخش هایی از باند دوم محور مشهد- فریمان- تربت جام و همچنین محور تربت حیدریه باخرز اشاره کرد.

رئیس اداره راه و ترابری قوچان در پایان گفت: در حال حاضر 20 پروژه راهداری، راهسازی و راه روستایی در حوزه استحفاظی این اداره در حال فعالیت است.