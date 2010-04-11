بیمه معوق 897 هنرمند پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر علیرضا معینِی بخش، معاون اداری مالی حوزه هنری در این باره گفت: از سال 81 و با شروع کار دوره جدید مدیریت حوزه هنری و با مکاتباتی از سوی هنرمندان و همکاران می‌شد در جریان پرداخت نشدن بیمه بسیاری از این عزیزان قرار گرفتیم.

وی با بیان اینکه بنا به اطلاعات دقیق دریافتی مشخص شد که به طور دقیق هرینه بیمه 807 نفر از هنرمندان و کارکنان حوزه هنری، در دهه‌های 60 و 70 پرداخت نشده است، ادامه داد: در این شرایط و در اویل سال 82 ، با تاکید و همراهی دکتر بنیانیان(ریاست حوزه هنری)، در جلسه‌ای با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی پیگیر این موضوع شدیم.

وی درباره این معوقه افزود: در جلسه با رییس سازمان تامین اجتماعی دریافتیم که پرداخت هزینه بیمه بعضی از هنرمندان و همکاران حوزه هنری از سه تا 10 سال به تعویق افتاده که بالاترین معوقه نیز در حدود 10 سال و سه ماه بود.

معینی بخش اظهار کرد: براساس میزان معوقه‌ها حوزه هنری در آن سال باید یک و نیم میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد تا مشکل یاد شده حل می‌شد. بنابراین خیلی تلاش کردیم که در سال 82 این یک و نیم میلیارد تومان تامین شود، اما در آن سال این هزینه تامین نشد، ضمن اینکه به دلیل این تاخیر در پرداخت‌ها، مبالغ یاد شده که هر ساله بر اساس آخرین حکم حقوقی و معیار بیمه‌ای محاسبه می‌شود، به طور چشمگیری افزوده می‌شد.

معاون اداری مالی حوزه هنری با اشاره به افزایش هزینه بیمه‌های معوق 807 نفر از هنرمندان و کارکنان حوزه هنری تا سقف 4 میلیارد و 300 میلیون تومان، اظهار کرد: با وجود این افزایش، با مساعدت‌های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ریاست جمهوری و نیز تخفیف‌هایی که سازمان تامین اجتماعی برای ما قائل شد در سال 88 این 4 میلیارد و 300 میلیون تومان (43 میلیارد ریال ) را پرداخت کردیم و مشکل بیمه‌ها بر طرف شد.

معینی بخش در توضیح بیشتر چگونگی همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ریاست جمهوری گفت: در سال گذشته تلاش کردیم آمار وارقام مربوطه را به طور دقیق به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کنیم و به دلیل مکاتبات مستمر و متعدد سال‌های قبل، این معاونت قول مساعدت دادند. بر همین اساس و بنا به اعلام آمادگی حوزه هنری برای پرداخت مبلغ 800 میلیون ریال از مبلغ یاد شده و نیز ارایه تعهد لازم برای حل دایمی این مشکل، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور درآخرین لحظات، پنج شنبه آخر سال 88، سه و نیم میلیارد تومان لازم را تامین کرد و این موضوع با تلاش مجدانه همکاران اینجانب در معاونت اداری مالی حوزه هنری حل شده و اعتبار لازم به تامین اجتماعی پرداخت شد و معضل معوقه بیمه 807 نفر از هنرمندان و کارکنان حل شد.

وی درباره علت تعویق در پرداخت هزینه بیمه هنرمندان و کارمندان حوزه هنری در دهه‌های 60 و 70 گفت: شاید در آن دو دهه، بنا به دلایل مختلف، حوزه با مشکلات مالی روبه رو بوده است که بر اساس شرایط ، ترجیح داده‌اند حقوق ماهیانه هنرمندان و کارکنان را به موقع بپردازند و بیمه و مالیات را در زمان دیگری پرداخت کنند که میسر نشده است، ضمن این که به طور مرتب بر حجم آن نیز افزوده شده که از توان حوزه خارج بوده است و مطمئنا قصدی در کار نبوده است. در این راستا قطعا دستگاه‌های ذیرربط هم همکاری نکرده‌اند؛ بنابراین نمی‌توانیم بگوییم مسوولین قبلی بی تفاوت بوده‌اند.

