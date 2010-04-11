سبحان فیلم "دیگری" را پخش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان مراحل فنی فیلم سینمایی "دیگری" به وزارت ارشاد ارائه می‌شود تا پس از دریافت پروانه نمایش در نوبت اکران قرار ‌گیرد و وضعیت نمایش فیلم مشخص شود. محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، میلاد مرادی‌نسب و مهران رجبی بازیگران اولین فیلم این کارگردان جوان سینما هستند.

"دیگری" که در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت را محمدعلی نجفی تهیه کرده است. این فیلم داستان نوجوانی است که همراه مردی که قرار است ناپدری‌اش باشد به تهران سفر می‌کند.

"دیگری" محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.