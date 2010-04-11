یک گام بزرگ به سوی صنعتی شدن گرافن

به گزارش خبرگزاری مهر، گرافن یک ماده بلوری دو بعدی از اتمهای کربن است. در این ماده الکترونها می توانند به صورت مجازی 100 برابر سریعتر از الکترونهای حاضر در سیلیکون حرکت کنند به همین علت به طور بالقوه گرافن می تواند کاربردهای زیادی در صنایع الکترونیک داشته باشد.

باوجود این در حال حاضر موانع زیادی بر سر راه استفاده از این ماده با ارزش در صنایع وجود دارد. به همین علت محققان مرکز علوم نانویی لابراتوارهای ملی لارنس برکلی وابسته به وزارت انرژی آمریکا تکنیک جدیدی را یافته اند که می تواند صنعتی شدن گرافن را تسهیل کند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "قبل از اینکه بتوانیم به طور کامل از کیفیت الکترونیکی بالای گرافن در کاربردهای فناوری استفاده کنیم باید متدی را برای تهیه یک لایه نازک از این ماده بر روی یک زیرلایه غیررسانا توسعه دهیم."

متدهای فعلی تولید گرافن برپایه تفکیک مغناطیسی استوار شده اند که برای تولید این ماده در مقیاس وسیع مناسب نیست. از سویی دیگر فیلمهای گرافن به دست آمده از نظر کیفی به استانداردهای مناسب نمی رسند.

اکنون این محققان متد جدیدی به نام رسوب سازی شیمیایی با بخار(CVD) را برای سنتز لایه های مجزای گرافن بر روی یک زیرلایه "دی الکتریک" ارائه کردند.

براساس گزارش نانوتکنولوژی نیوز، در این متد از ترکیب زدایی هیدروکربورها در حضور کاتالیزورها بر روی لایه های نازک مسی که از قبل بر روی یک زیرلایه دی الکتریک رسوب کرده اند استفاده می شود. سپس لایه های مس بخار می شوند و به عنوان یک محصول نهایی، یک لایه از گرافن را بر روی سطح دی الکتریک باقی می ماند.