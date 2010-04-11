80 درصد پروژه های ورزشی مازندران در روستاها اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های ورزشی غرب مازندران در جمع خبرنگاران در چالوس افزود: بسیاری از روستاهای استان اکنون دارای سالن و امکانات ورزشی شده که ضرورت دارد هیئت های ورزشی در این سمت و سو هدفگذاری و استعدادیابی بیشتری کنند.

وی خاطرنشان کرد: 117 پروژه از 170 پروژه ورزشی در دست احداث استان در روستاها وجود دارد.

رئیس دستگاه ورزش مازندران با اشاره به اینکه امسال 10 هزار نفر به جمعیت ورزشکاران سازمان یافته استان افزوده شده است، تصریح کرد: در حال حاضر 136 هزار ورزشکار سازمان یافته در مازندران وجود دارد.

پریچهره با بیان اینکه جامعه ورزش مازندران باید عاری از بداخلاقی های ورزشی در جهت ارتقا درجات مربیان تلاش بیشتری داشته باشد، یادآور شد: اخلاق، شعور، عدالت و فروتنی توامان در ورزش مازندران شکوفا شده است.

وی با اعلام اینکه کمیته انضباطی هیئتها نباید همه تقصیرات مسابقاتی را صرفا به عهده ورزشکار محول کند، یادآور شد: این کمیته نیازمند بازنگری هایی در حوزه برخورد با فعالان ورزشی است.

این مسئول تربیت بدنی مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون چهار هزار مربی از هفت هزار و 800 مربی ورزشی مازندران دارای درجه سه مربیگری هستند خواستار تعدد و کیفی سازی مربیان در درجات یک و دو شد.



وی با تاکید بر اینکه نخبه پروری باید در بین مربیان ورزشی مازندران تقویت شود، گفت: کمبودهای مربیان درجه یک فدراسیون ها باید از طریق ارتقاء مربیان مازندران رفع شود.

پریچهره با بیان اینکه حضور و عضویت هیئت های ورزشی مازندران در هیئت رئیسه فدراسیون کمرنگ است، اظهار داشت: تعداد اعضای هیئت رئیسه مازندرانی در فدراسیون ها به اندازه انگشتان دست تجاوز نکرده است.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران با اشاره به کسب 72 مدال بین المللی و جهانی توسط ورزشکاران مازندران در سال جاری این میزان را ناکافی اما مفید دانست و اظهار داشت: باید هیئت های ورزشی استان برنامه محوری را در سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.

پریچهره با بیان اینکه ورزش مازندران نباید غیرکارشناسانه تخریب شود، اظهار داشت: روسای هیئتهای ورزشی نقدها و تلنگرهای رسانه های استان برای توسعه ورزش مازندران را جدی بگیرند.

وی با تاکید بر تقویت استعدادیابی در ورزش بانوان مازندران بیان کرد: رشد ورزش بانوان نیازمند حمایت بیشتر هیئتهای ورزشی استان است.

به گفته وی، حضور فیزیکی و تمجید روسای هیئت ها به اقدامات حوزه بانوان هیئت مورد نظر سبب پویایی و شکوفایی ورزش بانوان مازندران می شود بنابراین ورزش بانوان در مازندران اکنون جلوتر از امکانات موجود پیشرفت داشته است.

پریچهره تعداد بانوان ورزشکار سازمان یافته مازندران را 30 هزار نفر اعلام کرد و گفت: با تقویت ورزش بانوان صحت و سلامت نسل آینده ایران اسلامی تضمین شده خواهد بود.



این مسئول ورزشی مازندران با رد اظهار نظر برخی ورزشی ها مبنی بر نبود اسپانسر و حامی در ورزش استان افزود: اسپانسرهای میلیاردی نیز در مازندران آمادگی خود را برای تقویت و تعالی ورزش استان اعلام کرده اند.

وی بیان داشت: هیئت های ورزشی مازندران باید کمیته های اقتصادی و اسپانسریابی را در هیئتهای خود فعالتر کنند تا هزینه اعزام هیئت ها به مسابقات داخلی و خارجی از طریق حامیان ورزشی تامین شود.

پریچهره با تاکید بر تقویت روابط عمومی هیئت های ورزشی و تعامل بیشتر آنان با رسانه های مازندران گفت: هیئت های ورزشی مطالبات درج شده مردم در رسانه ها را پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اعزام سه هیئت برتر مازندران در سال 89 به مکه مکرمه افزود: توجه هیئتهای ورزشی به موضوع آمایش ورزشی بسیار ضروری است.