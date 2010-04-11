کارت تمامی مشمولان معافیت سه برادری تا دو ماه دیگر صادر می شود

سردار موسی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت صدور کارتهای معافیت سه برادری افزود: صدور این کارتها از اسفندماه سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر نیز به طور میانگین روزانه 6 هزار کارت هوشمند معافیت در کشور صادر می شود.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود صدور کارت هوشمند معافیت طرح سه برادری تا دو ماه دیگر به پایان رسیده و این کارتها به مشمولان تحویل داده شود.

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به دلایل تاخیر صدور و واگذاری کارتهای معافیت طرح سه برادری گفت: در زمان تصویب این طرح انتظار نمی رفت که تعداد مشمولان طرح معافیت سه برادری به این میزان باشد، در واقع یکی از مهمترین دلایل طولانی شدن فرایند صدور کارتهای معافیت این مسئله بود.

از میان پرونده های ارسال شده به سازمان نظام وظیفه عمومی، 350 هزار نفر واجد شرایط دریافت کارت معافیت طرح سه برادری شده اند.

وی تصریح کرد: برای رسیدگی به پرونده این مشمولان استعلام از رده های مختلف نیروهای مسلح لازم بود، به عنوان مثال بررسی پرونده مشمولی که یکی از برادرانش در یگانهای ارتش خدمت کرده نیازمند نامه نگاری به ارتش، نیروی زمینی و یگان مربوطه است که این موضوع نیز از دیگر دلایل زمانبر شدن اجرای این طرح شد.

سردار کمالی گفت: در بیشتر موارد، سه برادر مشمول در سالهای بسیار قبل به خدمت سربازی رفته بودند و پیگیری پرونده آنان مستلزم زمان بود.

وی تغییر کارتهای معافیت سربازی از شکل قدیمی به شکل هوشمند را از جمله دلایل تاخیر صدور کارتهای معافیت طرح سه برادری دانست و افزود: در زمان اجرای این طرح تصمیم گرفته شد که کارتهای معافیت به صورت هوشمند صادر شوند اما شرکت طرف قرارداد در تهیه این کارتها، برای تامین مواد اولیه با مشکل مواجه شد که این موضوع نیز صدور کارتهای معافیت سه برادری را به تاخیر انداخت.

نبود اعتبار برای طرح معافیت سه برادری دلیل دیگری برای تاخیر

مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح گفت: تصویب این طرح در نیمه دوم سال موجب شد تا در قانون بودجه سال گذشته بودجه ای برای این طرح اختصاص نیابد. بر همین اساس قرار شد تا از مشمولان طرح سه برادری مبلغ سه هزار تومان برای صدور کارت معافیت دریافت شود که این امر نیز از دیگر دلایل تاخیر صدور کارت معافیت بود.

وی ادامه داد: در سال جاری بودجه مناسبی از سوی دولت برای اجرای معافیتهای سربازی در نظر گرفته شده است.

در همین رابطه سردار جواد زاده کمند رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: تا زمان صدور کارت معافیت، این مشمولان می توانند به سازمان نظام وظیفه مراجعه و گواهی معافیت از سازمان نظام وظیفه دریافت کرده و به امور خود بپردازند.

به گفته وی، هماهنگیهای لازم با تمامی سازمانها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی برای قبول این گواهی ها انجام شده ولی در صورت بروز مشکل در این زمینه مشمولان می توانند با مراجعه به سازمان نظام وظیفه موضوع را مطرح کرده تا در اسرع وقت هماهنگیهای لازم صورت گیرد.