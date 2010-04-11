۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۲۰

لطفی خبر داد:

محصولات زیست فناوری ایران برندسازی می شود

دبیر ستاد زیست فناوری از برندسازی محصولات زیست فناوری ایران خبر داد و گفت: نمایشگاه دستاوردهای زیست فناوری با هدف شناساندن و برند سازی محصولات زیست فناوری ایران در داخل و خارج کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صاحب قدم لطفی در نشست خبری امروز یکشنبه با اشاره به برگزاری نمایشگاه زیست فناوری، اظهار داشت: معرفی توان فنی و تولیدی و آخرین دستاوردهای زیست فناوری کمک به ایجاد ارتباط، تبادل نظر و همکاری میان بخشهای علمی و صنعتی، جلب مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مبتنی بر زیست فناوری و ترویج زیست فناوری در جامعه از اهداف این نمایشگاه است که در دو بخش نمایشگاهی و جشنواره برگزار می شود.

دبیر نمایشگاه دستاوردهای زیست فناوری ادامه داد: در بخش نمایشگاه، دستاوردهای زیست فناوری عرضه و در بخش جشنواره برترین دستاوردهای زیست فناوری، شرکتهای خصوصی تولیدی و خدماتی برتر، پژوهشگر برتر و رسانه برتر در حوزه زیست فناوری معرفی و تقدیر می شوند.

وی افزود: در حال حاضر 90 شرکت تولیدی و خدماتی برای شرکت در نمایشگاه ثبت نام کردند که از این تعداد 65 درصد تولیدی و 35 درصد خدماتی هستند.

لطفی با اشاره به حضور 13 کشور از حوزه حاشیه اقیانوس هند در این نمایشگاه، اظهار داشت: علاوه بر این 10 پارک علم و فناوری فعال در حوزه زیست فناوری، 30 دانشگاه و مرکز پژوهشی، 18 انجمن، رسانه و کانون تفکر حضور خواهند داشت.

وی برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه بیوتکنولوژی را از برنامه های این نمایشگاه دانست و اضافه کرد: در طول برگزاری نمایشگاه کارگاه های آموزشی در زمینه بایوسنسورها (حسگرهای زیستی)، بیماریهای عفونی باکتریایی و روش تشخیص آنها، استانداردهای ملی در زمینه زیست فناوری، بیوانفورماتیک و نشست هایی در زمینه B to B یا business to busines برگزار می شود این نشست ها میان سرمایه گذاران و صاحبان ایده برگزار می شود.

دبیر نمایشگاه دستاوردهای زیست فناوری زمان برگزاری این نمایشگاه را از 24 تا 26 فروردین ماه در مصلی اعلام کرد و افزود: در نمایشگاه، محصولات زیست فناوری در حوزه های مختلف عرضه می شود که از آن جمله می توان به تولید داورهای نوترکیب اینترفرون آلفا و بتا، واکسن هپاتیت B و مواد اولیه داروهای بیوتکنولوژی اشاره کرد.

وی با اشاره به میزان سرمایه گذاری دولتی در بخش زیست فناوری، گفت: طبق سند ملی زیست فناوری تا پایان برنامه چهارم توسعه 835 میلیارد تومان برای زیست فناوری در نظر گرفته شد که 50 درصد آن محقق شده است.

