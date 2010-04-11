به گزارش خبرگزاری مهر، عبداالله افشار اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف نظام آموزش عالی علمی کاربردی و اثربخشی دوره های آموزشی، تک پودمان های تخصصی در بخشهای مختلف و به استناد اساسنامه این دانشگاه و در خصوص صدور مجوز دوره های علمی کاربردی مصوب شورای گسترش آموزش عالی کشور از سوی کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی، استانداردهای آموزشی اجرای این دوره ها در 12 اسفند سال گذشته تصویب شد.

معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی افزود: در این راستا متقاضیان جدید و متقاضیانی که در فراخوانی که در مهر ماه سال گذشته انجام شد، نسبت به ارائه درخواست خود از طریق پایگاه الکترونیکی دانشگاه اقدام کردند، می توانند پس از تصویب پودمان مورد نظر در شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی برای ارائه درخواست مجوز اجرای این دوره ها به دفتر گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی مراجعه کنند.

متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص برنامه آموزشی تک پودمان تخصصی می توانند به پایگاه اینترنتی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی www.uast.ac.ir مراجعه و اطلاعات لازم را کسب کنند.