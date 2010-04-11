کنسرت گروه حاوا در سلیمانیه عراق

عضو گروه موسیقی حاوا با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این کنسرت که با همراهی 9 نوازنده و خواننده به روی صحنه می رود به اجرای قطعاتی از موسیقی قشقایی، لری بویر احمدی، شیرازی و کردی اختصاص خواهد داشت.

دامون شش بلوکی در ادامه افزود: در این کنسرت شهرام صارمی(کمانچه)، آرش عزیزی(تار)، اردوان عابدی پور(عود)، حسن جعفر تبار(نی)، بیتا قاسمی(کمانچه آلتو)، آزیتا شش بلوکی(همخوان)، پروین بهمنی(سرپرست و خواننده گروه) و خود من(به عنوان نوازنده ناقاره و سازهای کوبه ای) گروه حاوا را همراهی خواهیم کرد.

وی همچنین تصریح کرد: بخشهای مربوط به موسیقی قشقایی، لری و شیرازی در ایران تمرین می شود و بخش دیگری از آن که به موسیقی کردی اختصاص دارد با اضافه شدن یک خواننده کرد در سلیمانیه به گروه برای اجرا آماده خواهد شد.