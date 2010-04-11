۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۵۶

کنسرت گروه حاوا در سلیمانیه عراق

گروه موسیقی حاوا به سرپرستی پروین بهمنی هفته آخر اردیبهشت در سلیمانیه عراق به روی صحنه می رود.

عضو گروه موسیقی حاوا با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این کنسرت که با همراهی 9 نوازنده و خواننده به روی صحنه می رود به اجرای قطعاتی از موسیقی قشقایی، لری بویر احمدی، شیرازی و کردی اختصاص خواهد داشت.

دامون شش بلوکی در ادامه افزود: در این کنسرت شهرام صارمی(کمانچه)، آرش عزیزی(تار)، اردوان عابدی پور(عود)، حسن جعفر تبار(نی)، بیتا قاسمی(کمانچه آلتو)، آزیتا شش بلوکی(همخوان)، پروین بهمنی(سرپرست و خواننده گروه) و خود من(به عنوان نوازنده ناقاره و سازهای کوبه ای) گروه حاوا را همراهی خواهیم کرد.

وی همچنین تصریح کرد: بخشهای مربوط به موسیقی قشقایی، لری و شیرازی در ایران تمرین می شود و بخش دیگری از آن که به موسیقی کردی اختصاص دارد با اضافه شدن یک خواننده کرد در سلیمانیه به گروه برای اجرا آماده خواهد شد.

