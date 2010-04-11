23 گونه جانوری کشور در معرض بحران و نابودی هستند

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: 13 گونه از این تعداد در شرایط بحرانی قرار گرفته که شش گونه از آنها در آذربایجان غربی زیست می کنند.

وی با اشاره به اقدامات در دست انجام سازمان در راستای تقویت و حفظ این گونه‌ها بیان داشت: گوزن زرد ایرانی، پلنگ و سیاه گوش از تیره پستانداران، انواع درناها، عقابها، لاشخورها و جغدها و اردک مرمری از تیره پرندگان، لاک پشت دریایی، افعی، انواع عقربها و لاک پشت از تیره خزندگان و ماهیان خاویاری و یک نوع کوسه ماهی گونه های در معرض تهدید هستند.

مرکز تحقیقات میش مرغ در آذربایجان غربی ایجاد می شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در ادامه به وضعیت زیستی گونه نادر و در معرض خطر میش مرغ اشاره کرد و بیان داشت: این پرنده در لیست سرخ IUCN ثبت شده و تنها زیستگاه آن در شمالغرب کشور و زیستگاه اصلی آن در دشت سوتاوه بوکان قرار دارد.

محمدی زاده با بیان اینکه این پرنده به ندرت پرواز کرده و بیشتر ترجیح می‌دهد که راه برود، گفت: 40 قطعه از این پرنده ارزشمند در زیستگاه های آذربایجان غربی زیست می‌کنند.

وی با اشاره به ایجاد مرکز تحقیقات میش مرغ در استان گفت: این مرکز در زمینی به مساحت دو هکتار به منظور حفاظت، احیا و تکثیر گونه میش مرغ احداث می‌شود.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه منطقه زیستگاه دشت سوتاوه به پناهگاه حیات وحش تبدیل شده، خاطرنشان کرد: با احداث این مرکز گونه کمیاب این پرنده افزایش یافته و امیدواریم به 100 قطعه در یک سال آینده برسد و از خطر نابودی نجات یابد.

محمدی‌زاده اظهار داشت: 194 گونه از پستانداران در کشور وجود دارد که 54 مورد آن یعنی 27 درصد ‌کل این گونه‌ها مربوط به استان آذربایجان‌ غربی است.