سید مهدی عقدائی در گفتگو با مهر با بیان اینکه واگذاری سهام 7 شرکت دولتی در سال جاری در اولین جلسه هیئت واگذاری به تصویب رسیده است، افزود: بر اساس این مصوبه قرار است سهام 6 شرکت دولتی به صورت مزایده و سهام یک شرکت نیز به صورت مذاکره ای واگذار شود.

معاون سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه همچنین قرار است سهام 3 شرکت نیز به صورت سهام عدالت واگذار شود، افزود: مقرر شده است که 30 تا 49 درصد سهام شرکتهای پتروشیمی بوعلی سینا، خوزستان و ارومیه برای سهام عدالت واگذار شوند.

وی با بیان اینکه 49 درصد از سهام شرکت پتروشیمی مروارید به صندوق ذخیره فرهنگیان بابت رد دیون به ارزشی معادل 15.27 میلیارد تومان نیز به تصویب رسیده است، افزود: همچنین 49 درصد از سهام شرکت خدمات کیفیت آریا "اس جی اس" به صورت مذاکره به تصویب رسیده است.

در این جلسه واگذاری 100درصد شرکت کالای پتروشیمی با قیمت پایه 19.47 میلیارد تومان به صورت 30 درصد نقد و باقی 3 ساله؛ 70 درصد از شرکت پتروشیمی ارومیه با قیمت پایه 13.95 میلیارد تومان به صورت 30 درصد نقد و باقی اقساط 4 ساله؛ 35 درصد توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی با قیمت پایه 1.97 میلیارد تومان در قالب 50 درصد نقد و باقی یکساله و 100 درصد شرکت کشت و صنعت شهید رجایی با قیمت پایه 68.8 میلیارد تومان در قالب 20 درصد نقد و باقی 5 ساله به تصویب رسیده است.

همچنین در این جلسه واگذاری مزایده ای 49 درصد از شرکت حمل و نقل چند وجهی سایپا و 50 درصدی ریل ابریشم پارس به زودی به تصویب رسید.