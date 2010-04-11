به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی روز یکشنبه در مراسم روز جهانی بهداشت در مرکز بین‌المللی همایشهای رازی با اشاره به رشد روز افزون کشور در حوزه سلامت، بهداشت و درمان، گفت: امروز در بخشهای مختلف از اعزام بیماران به خارج از کشور و واردات دارو بی‌نیاز شده‌ایم.

وی با بیان اینکه بخش سلامت و بهداشت و درمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد چشمگیری یافته است، اظهار داشت: قبل از پیروزی انقلاب، در کشور نزدیک به 20 هزار پزشک فعال بودند ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تمام مشکلاتی که استکبار جهانی از جنگ تحمیلی گرفته تا تحریمها برای ایران ایجاد کرد، تعداد پزشکان کشور نسبت به قبل از انقلاب به 10 برابر افزایش یافته است.

معاون اول رئیس ‌جمهوری با اشاره به اینکه در حال حاضر 200 هزار پزشک در رشته ‌ها و تخصص های مختلف در کشور مشغول کار هستند، ادامه داد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها هشت دانشگاه پزشکی در کشور وجود داشت اما امروز این رقم پنج برابر شده و تعداد دانشگاههای علوم پزشکی به عدد 40 رسیده است.

رحیمی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران در درمان بیماران و تولید دارو بسیار پیشرفت کرده است، افزود: امروز در بخشهای مختلف از اعزام بیمار به خارج از کشور و ورود دارو از کشورهای خارجی به داخل ایران بی‌نیاز شده‌ایم.

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه اکثر گرفتاریها و بیماریهایی که برای سلامت انسان به ‌وجود می‌آید، منشا آن در جامعه و زندگی شهری است، اظهارداشت: کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که بیش از 50 درصد مشکلات و بیماریهای انسان به ‌دلیل آسیبهایی است که از سوی جامعه به آنها وارد می‌شود، 15 درصد عوامل وراثتی و 10 درصد نیز ناهنجاریهایی است که خود فرد به ‌وجود می‌آورد.

وی افزود: پس به این نتیجه می‌رسیم که 75 درصد از عواملی که به سلامت فرد آسیب می‌رسانند، از جامعه، خود فرد و عوامل وراثتی نشأت می‌گیرند.

رحیمی با اشاره به اینکه دولت وظیفه‌اش را در زمینه بهداشت و درمان در حد توان انجام داده است، گفت: با این حال هنوز به حد مطلوب مورد نظر رئیس‌جمهوری نرسیده‌ایم.