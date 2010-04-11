بهره برداری از هفت طرح عمرانی مسکن روستایی در گلستان آغاز شد

محمد تقی زمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرحها شامل مسکن شهری، ساختمان اداری، آغاز عملیات اجرایی مسکن مهر، طرح ویژه مسکن مهر، اعطای سند، بهره برداری از طرح هادی و آغاز عملیات اجرایی طرح هادی است.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرحها بیش از 219 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: طرح مسکن شهری در شهرهای گنبد و فاضل آباد علی آباد کتول به بهره برداری می رسد که 132 واحد در گنبد و 44 واحد در علی آباد کتول به متفاضیان واگذار می شود.

به گفته زمانی نژاد، ساختمان اداری شهرهای علی آباد و بندرترکمن با اعتبار چهار میلیارد و 890 میلیون ریال از دیگر طرحهای عمرانی این نهاد است.

رئیس بنیاد مسکن گلستان بیان داشت: در این دهه عملیات اجرایی 127 واحد مسکن مهر در سیمین شهر بندرترکن و 123 واحد مسکن مهر در انبار الوم آق قلا اجرایی می شود.

وی یادآور شد: طرح ویژه مسکن روستایی نیز به تعداد دو واحد و با هزینه ای حدود 150 میلیارد ریال در سطح روستاهای استان بهره برداری می شود.

وی عنوان کرد: همزمان با ایام دهه حساب 100حدود 10 هزار و 650 فقره سند مالکیت مسکن روستایی در سطح روستاهای استان به متقاضیان واگذار می شود و شش طرح هادی در روستاهای استان بهره برداری می شود.

به گفته زمانی نژاد، همچنین در این ایام سه طرح هادی در روستای کرمی محله و مفید آباد کردکوی و کله پست گمیشان اجرایی می شود.