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۲ شهریور ۱۳۸۳، ۱۵:۰۵

نواهاي كوبه اي در فرهنگسراي قانون

در روزهاي 5 و 6 شهريورماه، كنسرت سازهاي كوبه اي در فرهنگسراي قانون برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي قانون، كنسرت گروه موسيقي كوبه اي "هله" به سرپرستي " محمد صالح زماني"  دردو قسمت برگزار مي شود.
در قسمت اول اين برنامه، قطعات با سازهايي نظير دف، دهل، دمام و تنبك اجرا مي شوند و سپس در بخش بعدي برنامه، تصانيف و آوازهاي ايراني با صداي " پيمان رضايي" اجرا مي شود.
گفتني است  در اين كنسرت" مرجان وفايي" تار، " بهروز شريعت" كمانچه و" محسن حيدري" سنتور مي نوازند.

کد مطلب 106165

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