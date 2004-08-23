نواهاي كوبه اي در فرهنگسراي قانون

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي قانون، كنسرت گروه موسيقي كوبه اي "هله" به سرپرستي " محمد صالح زماني" دردو قسمت برگزار مي شود.

در قسمت اول اين برنامه، قطعات با سازهايي نظير دف، دهل، دمام و تنبك اجرا مي شوند و سپس در بخش بعدي برنامه، تصانيف و آوازهاي ايراني با صداي " پيمان رضايي" اجرا مي شود.

گفتني است در اين كنسرت" مرجان وفايي" تار، " بهروز شريعت" كمانچه و" محسن حيدري" سنتور مي نوازند.