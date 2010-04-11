4500 میلیارد ریال برای آسفالت راه های روستایی کشور اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، سید مجتبی شفیعی ظهر یکشنبه درجلسه بررسی مسائل و مشکلات راه های روستایی شهرستان خوی با اشاره به اینکه این میزان اعتبار با تخصیص اعتبارات استانی و اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی افزایش خواهد یافت، افزود: از محل این اعتبارات امسال 10 هزار کیلومتر راه روستایی در کشور آسفالت می شود.

وی از آسفالت هفت هزار و 300 کیلومتر راه روستایی کشور طی سال گذشته خبر داد و بیان داشت: مجموع شبکه راه های روستایی کشور 187 هزار کیلومتر است.

معاون ساخت و توسعه راه های روستایی وزیر راه وترابری اظهار داشت: از این مقدار راه روستایی 151 هزار کیلومتر شامل راه روستاهای بالای 20 خانوار است که تاکنون بیش از 70 هزار کیلومتر از آنها آسفالت شده است.

به گفته شفیعی امسال در استان آذربایجان غربی 600 کیلومتر راه روستایی آسفالت می شود.

نماینده شهرستانهای خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: 21 روستای بالای 100 خانوار روستایی در شهرستان های خوی و چایپاره به طول 130 کیلومتر هم اکنون راه آسفالت ندارند.

موید حسینی صدر اعتبار لازم برای آسفالت این راه ها را 200 میلیارد ریال اعلام کرد و خواستار تامین اعتبار برای آسفالت این راه های روستایی شد.

