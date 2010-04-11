امسال استراتژی معدن ایران تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدرضا بهرامن ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح سامانه ثبت مکانیزه محدوده های معدنی در آذربایجان شرقی افزود: تدوین این استراتژی با لحاظ کردن سیاست های برون مرزی و درون مرزی،‌ مسیر سرمایه گذاری سرمایه گذاران بخش معدن را روشن خواهد کرد.

وی گفت: ذخایر معدنی شناسایی شده کشورمان بالغ بر 57 میلیارد تن و بهره برداری از این مواد تنها 270 هزار تن در سال است؛‌در حالیکه باید طبق استانداردهای جهانی یک درصد از ذخایر شناسایی شده مورد بهره برداری قرار گیرد که عدم تناسب این ارقام به خاطر نبود استراتژی در بخش معدن است.

عضو شورای معادن کشور اضافه کرد: به دولت پیشنهاد شده است تولید حداقل 400 هزار تن مواد معدنی در طول برنامه پنجم توسعه را هدفگذاری نماید تا بخشی از این مسایل،‌ حل و فصل شود.

وی با بیان اینکه بیش از 24 درصد مجموع صادرات کشور به صنایع معدنی اختصاص دارد،‌ تصریح کرد: توجه به این بخش باید در اولویت تصمیم گیران کلان کشور قرار بگیرد.

بهرامن، بخش معدن را یکی از فرصت های شکوفایی اقتصاد ایران دانست و افزود: بخش معدن به همراه صنعت گاز می تواند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند.

وی پتانسیل معادن آذربایجان شرقی را مورد تمجید قرار داد و اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی سامانه ثبت مکانیزه محدوده های معدنی در این استان،‌ سرمایه گذاری در این بخش شتاب بیشتری بگیرد.

بهرامن، بخش معدن آذربایجان شرقی به ویژه معادن تولید خاک صنعتی و سنگ های تزئینی را نیازمند سرمایه گذاری های کلان خواند و گفت: برای تبدیل پتانسیل های بالقوه معدنی آذربایجان شرقی به بالفعل بخشهای دولتی و خصوصی باید بیش از گذشته جدیت به خرج دهند.