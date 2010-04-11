به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدرضا آشتیانی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار اعضای کمیته انسجام‌بخشی وزارت نیرو در قم با اشاره به اهمیت آبرسانی به قم خاطرنشان کرد: نمایندگان قم به ویژه رئیس مجلس و دیگر مسئولان استان به شدت پیگیر این بحث هستند که امیدواریم در سال جاری این پیگیری‌ها به ثمر بنشیند.



آشتیانی خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای که با حضور برخی از اعضای جامعه مدرسین با حضور دکتر احمدی‌نژاد برگزار شد، بنده نیز مسائل مربوط به آب قم را مطرح کردم که رئیس جمهور نیز در این زمینه قول مساعدت و پیگیری داد.



وی در ادامه آب و برق را اساس زندگی مردم دانست و اظهار داشت: امروز دو نعمت آب و برق از ضروریات زندگی انسان‌ها به شمار می‌رود که باید با استفاده صحیح، قدردان این نعمت‌ها باشیم.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت آبرسانی و برق‌رسانی به مردم، تلاش‌هایی که در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در این خصوص انجام می‌گیرد به نوعی جهاد و عبادت در راه خدا به شمار می‌رود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری به عنوان«همت مضاعف و کار مضاعف» خاطرنشان کرد: همه مسئولان باید این شعار را در راه توسعه، عمران و آبادی کشور فرا راه خود قرار دهند و با همت بلند و تلاش دوچندان در خدمت‌رسانی به مردم بکوشند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود کمبود آب در قم در سال جاری را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: اصلاح الگوی مصرف و مدیریت صحیح استفاده از آب می‌تواند مهمترین راه برای عبور از بحران کم‌آبی در قم باشد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در پایان از مردم خواست با صرفه‌جویی در مصرف آب و استفاده صحیح از این مایع حیاتی مسئولان را در گذر از این بحران یاری رسانند و دعا کنند با بارش رحمت الهی مشکلات ناشی از کمبود آب به پایان برسد.



در ابتدای این دیدار مدیران صنایع آب و برق استان گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه‌ها و مشکلات وچالش‌های پیش‌رو در سال جاری ارائه کردند و خواستار پیگیری این مشکلات شدند.