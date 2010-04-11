10 باند عرضه و توزیع موادمخدر در آذربایجان غربی متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کریم اکبری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه این باندها طی 447 عملیات پلیسی متلاشی شده اند، افزود: از ابتدای اسفندماه سال گذشته تا 20 فروردین سالجاری بیش از یک تن انواع مواد مخدر توسط نیروی انتظامی آذربایجان‌ غربی از این باندها کشف شده است.

وی با اشاره به اینکه در این راستا 70 نفر قاچاقچی، 422 توزیع‌کننده و 79 نگهدارنده مواد مخدر در سطح استان دستگیر شده است، بیان داشت: در این زمینه هفت دستگاه خودرو توقیف و 17 هزار انواع قرص‌ روان‌گردان نیز از این افراد کشف و ضبط شد.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در ادامه از کشف 376 کیلو هشیش خبر داد و اظهار داشت: عملیات هنگ مرزی سلماس در تعطیلات نوروزی در دو مرحله به کشف مواد مخدر منجر شد و در این ارتباط چهار نفر دستگیر شدند.

اکبری خاطر نشان کرد: اواخر سال گذشته 340 کیلو مرفین کشف شد که از شرق کشور به منظور توزیع در استان و خروج آن از کشور و تبدیل به هروئین آبکی و فشرده وارد شده بود و در این راستا سه نفر دستگیر شدند.

این مسئول همچنین به کشف 210 کیلوگرم اسید ایندریک استیک که پیش ساخت مواد مخدر صنعتی است اشاره کرد و گفت: این مواد که در هروئین فشرده، شیشه، قرصه‌های اکستازی و هروئین آبکی مورد استفاده قرار می‌گیرد بعد از بارگیری از تهران در آذربایجان غربی شناسایی و کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان همچنین با اشاره به اهداف سودجویانه‌ی سلطه‌جویان در بحث اشاعه مواد مخدر صنعتی از جمله شیشه اظهار داشت: ارتقای آگاهی خانواده‌ها و به ویژه جوانان در ارتباط با مواد مخدر مدرن مهم‌ترین روش تبلیغ نیروی انتظامی در مقابله با هجمه فرهنگی غرب در سال جاری است.