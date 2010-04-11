۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۱۵

گودرزی:

گازرسانی به پنج شهر لرستان در دست اجراست

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان از در دست اجرا بودن عملیات گازرسانی به پنج شهر این استان خبر داد.

علی گودرزی در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: همچنین در حال حاضر گازرسانی به بیش از 100 روستای استان لرستان در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 95 درصد جمعیت شهری لرستان تحت پوشش شبکه گاز طبیعی هستند، یادآور شد: در سال گذشته بیش از 183 کیلومتر شبکه گذاری گاز در سطح این استان صورت گرفته است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان با تشریح دیگر اقدامات انجام شده توسط این شرکت در طول سال گذشته، خاطر نشان کرد: طی سال 88 بیش از چهار هزار و 880 انشعاب گاز در سطح این استان نصب شده است.

گودرزی خاطر نشان کرد: با توجه به اقدامات انجام شده بیش از 18 هزار مشترک جدید به تعداد مشترکان گاز این استان اضافه شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از 163 هزار مشترک گاز در سطح استان لرستان وجود دارد.

کد مطلب 1061682

