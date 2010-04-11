فضای آموزشی پیام نور خراسان جنوبی 2.7 مترمربع است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ابراهیم تقی زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه نرم استاندار فضای آموزشی در دانشگاه ها توسط وزارت آموزش، تحقیقات و فناوری پنج متر مربع اعلام شده است، افزود: هم اکنون خراسان جنوبی 2.3 متر مربع از نرم استاندارد فاصله دارد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر خراسان جنوبی با 2.7 متر مربع در جایگاه دوم و استان فارس با 3.4 متر مربع در رتبه نخست کشوری از نظر سرانه فضای آموزشی قرار دارد.

تقی زاده با اشاره به اینکه این میانگین تا پایان سال آینده به چهار متر مربع خواهد رسید، اظهار داشت: با بهره برداری از پروژه های در دست اجرا در این دانشگاه، تا پایان برنامه پنجم توسعه در رتبه نخست کشور قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه به فعالیت 10 مرکز و واحد این دانشگاه در سطح استان اشاره کرد و بیان داشت: هم اکنون بیش از 16 هزار دانشجو در مراکز دانشگاه پیام نور این استان مشغول به تحصیل هستند.

تقی زاده تعداد رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور استان را250 رشته برشمرد و افزود: رشته های کارشناسی ارشد این دانشگاه هم اکنون دو رشته جغرافیا و زمین شناسی است که به پنج رشته در سال آینده افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی بیشترین تعداد دانشجو در سطح استان را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: بیش از یک سوم از دانشجویان استان در این دانشگاه اشتغال به تحصیل دارند.



وی به مصوبه اخیر شورای تخصصی حوزه معاونت آموزشی اشاره کرد و ادامه داد: در این شورا اساتید مجاز به دادن شش نمره بر اساس معیارهایی از جمله حضور در کلاس و امتحانات میان ترم شدند.



تقی زاده راه اندازی سیستم پرتال جامع اطلاع رسانی، راه اندازی سیستم پیامک، تجهیز کلیه مراکز پیام نور به سیستم اینترنت، امکان ثبت نام دانشجویان در منزل، کافی نت و.. را از جمله شاخصترین برنامه های سال گذشته در این دانشگاه برشمرد.



وی ادامه داد: دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی در سال گذشته در بخش سئوالات تستی موفق به کسب رتبه دوم کشوری و در بخش سئوالات تشریحی موفق به کسب رتبه سوم کشوری شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی در پایان ارتقا کیفیت آموزش و جذب اعضای هیئت علمی در مقطع دکتری، بالا بردن کیفیت فصل نامه این دانشگاه تصویب طرح های پژوهشی مورد نیاز دانشگاه را مهمترین برنامه سال جاری در این دانشگاه ذکر کرد.