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۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۵۳

12 هزار لرستانی برای شرکت در آزمون سراسری قرآن ثبت نام کرده اند

12 هزار لرستانی برای شرکت در آزمون سراسری قرآن ثبت نام کرده اند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از ثبت نام بیش از 12 هزار نفر برای شرکت در آزمون حفظ و مفاهیم قران کریم خبر داد.

سید عارف علوی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: آزمون حفظ و مفاهیم قران کریم همزمان با سراسر کشور اردیبهشت ماه سال جاری از سوی مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی کشور برگزار می شود.
وی تصریح کرد: بیش از 50 هزار نفر از سراسر کشور برای شرکت در آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم ثبت کرده اند که حدود دوازده هزار نفر از شرکت کنندگان مربوط به استان لرستان می باشد.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد: این آزمون قرآنی در هشت رشته آموزشی مفاهیم و حفظ قرآن کریم به صورت کتبی و شفاهی به صورت همزمان در سراسر کشور در روزهای دوم و سوم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می‌شود.

علوی با تشریح فعالیتهای قرآنی صورت گرفته در سطح این استان، خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از 119 موسسه قرآنی در لرستان مشغول به فعالیت هستند.

کد مطلب 1061694

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