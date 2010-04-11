بازگشت هشت محیط بان مازنی به کار/ اعتبار مورد نیاز تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، تامین اعتبار طرح پایان یافته درنای سیبری در حالی از سوی معاون محیط طبیعی باعث بازگشت محیط بانان اخراجی به محل کار خود شده که انتشار خبر اخراج هشت محیط بان مازندرانی طرح هشت ساله درنای سیبری در خبرگزاری مهر با واکنشهای متعددی از سوی مسئولان استانی همراه شد.

امید روشن رئیس اداره محیط زیست مازندران در گفتگو با یکی از سایتهای خبری محیط زیستی در مورد اخراج هشت محیط بان ادارات شهرستانی مازندران در اظهار نظری متناقض اعلام کرده که "محیط بانان اخراج نشده اند بلکه طرح حفاظت از درنای سیبری تمدید نشده است."



رئیس اداره محیط زیست شهرستان آمل نیز روز شنبه در واکنش به انتشار خبر مهر مبنی بر اخراج هشت محیط بان گفت:" اخراجی در کار نبوده و تنها با این هشت نفر به عنوان همیار محیط زیست لغو همکاری شده است."



این اظهارات در حالی از سوی مسئولان استانی و شهرستانی اعلام شده که هوشنگ ضیایی یکی از مشاوران محمد باقر صدوق معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست در گفتگو با مهر با تایید تامین اعتبار مورد نیاز برای بازگشت محیط بانان گفت: با وجود اینکه پروژه درنای سیبری پایان یافته اما محیط بانان مورد نظر می توانند به سر کار خود برگردند.