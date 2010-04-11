بارش تگرگ به 100 هزار هکتار از مزارع کرمانشاه خسارت وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر درکرمانشاه، سید افشین صفوی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اثر بارش این تگرگ به 88 هزار و 150 هکتاز از مزارع گندم، جو، کلزا و نخود استان بین 15 تا 100 درصد خسارت وارد شده است.

وی با بیان اینکه هزار140هکتار از باغات میوه استان هم بین 50 تا 60 درصد خسارت دیده اند، گفت: مزارع و باغات شهرستانهای صحنه، سرپل ذهاب، دالاهو، جوانرود، روانسر، کرمانشاه، ثلاث باباجانی و پاوه بیشترین خسارت را دیده اند.

صفوی ادامه داد: بر اثر بارش این تگرگ به 45 هزار هکتار از مزارع شهرستان کرمانشاه بین 30 تا 70 خسارت وارد شده است. در بخش باغات میوه هم باغات شهرستان پاوه با 300 هکتار بیشترین خسارت را بین 30 تا 50 درصد در سطح استان متحمل شده اند.

دبیر کارگروه مقابله با آفات و بیماریهای گیاهی و سرمازدگی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: صاحبان باغات و مزارعی که تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی بوده اند بخشی از خسارت وارده را دریافت خواهند کرد.