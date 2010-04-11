42 هزار بازدید از مراکز تولید و توزیع فرآورده های خام دامی ایلام انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، وهاب پیرانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگارانبا بیان اینکه هم اکنون 30 اکیپ بازرسی این طرح را در استان اجرا می کند گفت : در این طرح با مراکز تولید و توزیع غیر مجاز و بهداشتی فرآورده های خام دامی برخورد و برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل می شود .

وی با اشاره به اینکه پارسال از 42 هزار بازدید بازرسان از مراکز تولید و توزیع فراورده های خام دامی 400 پرونده قضایی تشکیل شده است، افزود: در این مدت 42 هزار کیلوگرم فراورده های خام دامی فاسد و تاریخ مصرف گذشته ضبط و 100 واحد متخلف پلمپ شده است .

پیرانی گفت: برای مبارزه با بیماری های دامی و مشترک انسان و دام پارسال چهار میلیون نوبت سر واکسیناسیون علیه بیماریهای هاری - بروسلوز یا تب مالت - شاربن و سیاه زخم صورت گرفته است .

پیرانی افزود: پارسال همچنین 14 هزار مورد تست سل برروی دامهای سنگین استان انجام شده و هیچ مورد سل شناسایی نشده است.