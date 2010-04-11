مدیران کل تربیت بدنی شش استان کشور ابقا و منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر؛ در کم علی سعید لو آمده است؛ نظر به اهمیت و جایگاه ویژه ورزش در جامعه، امید است با اتکا به خداوند متعال و بهره گیری از کلیه ظرفیت ها و منابع در تحقق اهداف ورزش ، توسعه زیرساختها و گسترش فرهنگ ورزش در بین آحاد جامعه با استفاده بهینه از نیروی انسانی کارآمد موجود و بهره مندی از همفکری کارشناسان و کارکنان صدیق، در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش استان همواره موفق و موید باشید.

رئیس سازمان تربیت بدنی کشور طی احکام جداگانه ای مدیران کل تربیت بدنی چهار استان دیگر کشور شامل خراسان رضوی، گلستان، هرمزگان، خراسان جنوبی را نیز در سمت خود ابقا و مدیران کل تربیت بدنی دو استان دیگر شامل آذربایجان شرقی و استان اصفهان را منصوب کرد.

