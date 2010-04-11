تشکیل استان البرز هیچ مغایرتی با حقوق سایر شهرها ندارد

ناصر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تصویب نهایی استان البرز و تشکیل آن هیچگونه مغایرتی با قوانین و هیچ ربطی به تضییع شدن حقوق سایر شهرها ندارد و تمامی شهروندان شهرهای اقماری و شهرستانهای اطراف، ائمه جماعات، روسای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و ائمه جماعت این منطقه با این موضوع موافق هستند.

وی ادامه داد: شهرستان کرج و سایر شهرها و شهرستانهای همجوار سالهاست که از نبود امکانات و عدم انطباق ساختار اداری با نیازها رنج می برند و بسیاری از ادارات و دستگاه ها نیز به دلیل نبود ردیف اعتبار مستقل یا کمبود اعتبارات قادر به خدمات رسانی به شهروندان نیستند.

این مسئول بیان کرد: عده ای قصد دارند تا با سنگ اندازی در روند تشکیل استان البرز به اختلافات دامن بزنند درحالیکه باید به یاد داشته باشند که تشکیل استان البرز در تضاد و تقابل با منافع هیچ شهر یا گروهی نیست و موجبات تسریع در روند توسعه و شکوفایی و رفع مضعلات و مشکلات منطقه می شود.

عده ای بدون هیچ دلیلی درصدد القای وجود اختلافات در این زمینه هستند

گروسی در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار داشت: متاسفانه عده ای بدون هیچ دلیلی درصدد القای وجود اختلافات در این زمینه هستند درصورتیکه هیچ اختلاف نظری در شهرستان دو میلیون نفری کرج در این راستا وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان کرج برای انجام فعالیتهای لازم دراین زمینه آماده هستند و هیچ کمکی را دریغ نخواهند داشت.

گروسی اضافه کرد: پیگیری نمایندگان این شهرستان در مجلس شورای اسلامی نقش موثری در نتیجه بخشی این موضوع مهم داشته و امید می رود مجلس با رای قاطع همچون دولت برگ زرینی را در کارنامه کاری خود به ثبت برسانند.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه سالهاست مردم غرب استان تهران از نبود یک مدیریت واحد رنج می برند، باید لایحه تشکیل استان البرز با سرعت بیشتری به تصویب برسد.